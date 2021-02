Poslanci KSČM prodloužení nouzového stavu nepodpoří

Vláda při čtvrtečním projednávání žádosti o další prodloužení nouzového stavu nemůže počítat s hlasy komunistických zákonodárců. Po jednání poslaneckého klubu KSČM to novinářům řekl jeho místopředseda Leo Luzar.

»Klub KSČM vyslyšel stanovisko VV ÚV KSČM a přiklonil se k názoru nepodpořit nouzový stav,« informoval Luzar. Komunistům je podle něj vyčítáno, že doposud vládu podporovali a umožnili jí prodlužovat nouzový stav. »Není to přesně tak, jak je to vnímáno. Celou dobu jsme se snažili vládě nabízet podporu, ale hlavně také chtít po ní, aby předkládala občanům jasná a srozumitelná východiska, která nastanou po ukončení nouzového stavu,« vysvětlil poslanec. Připomněl, že hlavním požadavkem komunistů byl co nejrychlejší návrat dětí do škol, a umožnit tak rodičům věnovat se své práci např. ve zdravotních či sociálních službách.

KSČM se také snažila umožnit vládě řešit problematiku Správy státních hmotných rezerv (SSHR), která pro ČR nakupuje potřebný materiál. Nakonec se to muselo provést poslaneckou iniciativou, příslušný zákon předložili členové výboru pro bezpečnost vedeni jeho místopředsedou Zdeňkem Ondráčkem (KSČM). Tato iniciativa byla úspěšná a SSHR může půl roku po skončení nouzového stavu využívat výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek. »To jsou příklady toho, jak jsme si představovali, že by vláda měla předstoupit před poslance a říci, jak chce situaci řešit po skončení nouzového stavu,« uvedl Luzar. To však vláda podle něj nevzala v potaz a je v situaci, že hledá podporu u jiných politických stran. »KSČM vyčerpala svoji možnost být vstřícná,« dodal.

Leo Luzar (KSČM).

V souvislosti se SSHR Luzar podotkl, že jde o organizaci, která zůstává ve stínu zdravotnictví nebo sociálních služeb, je však také maximálně vytížená. »Provádí desítky a stovky nákupů pro stát, její personální a finanční kapacita je docela vyčerpána, byl bych rád, kdyby stát zohlednil situaci SSHR, podpořil ji a pomohl jí překonat aktuální personální nedostatek,« apeloval místopředseda klubu.

Cílem KSČM zůstává ochrana zdraví a životů obyvatel

Stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková se na tiskové konferenci pozastavila nad tím, že vláda si stěžuje na to, že lidé nedodržují restriktivní opatření proti pandemii COVID 19 a kvůli tomu potom nejsou účinná. Na toto tvrzení však podle ní neexistují žádná relevantní data, žádné důkazy. »Apel na chování lidí je otázkou důvěry a tu bohužel těžko můžeme očekávat poté, co nám zatím odpovědní předvedli. Člověk, který předstupuje před veřejnost, musí být důvěryhodný, musí být expert, musí rozumět tomu, co říká a musí umět komunikovat,« uvedla Marková. Tato důvěra však byla podle ní mnohonásobně promarněna a lidé podléhají dezinformacím.

»Mnozí již kvůli pandemii přišli o své blízké, nemocnice jsou na pokraji svých kapacit, zdravotníci na pokraji svých fyzických a duševních sil, řada lidí má velké ekonomické problémy,« okomentovala současnou situaci Marková. Nelíbí se jí také, že zatímco zdravotníci stále čekají na slíbené odměny, na ministerstvu zdravotnictví se odměny již vesele »rozdaly«.

»Neumíme předvídat, jaké budou dopady na zdraví a životy těch, kteří jsou nuceni dlouhé měsíce odkládat potřebnou péči, odkládají se preventivní prohlídky, screeningové programy, bylo by namístě zvážit, zda přes krajské koordinátory umožnit alespoň částečně návrat k plánovaným operacím a vyšetřením,« upozornila. Velkým problémem podle ní zůstává očkování, které kvůli nedostatku vakcín neprobíhá tak rychle, jak by bylo žádoucí. Marková připomněla, že KSČM od počátku upozorňovala na to, že ČR se nemá spoléhat pouze na to, co vyjedná a nakoupí EU, a měla by jednat o nákupu očkovacích látek i s jinými zeměmi. »Cílem KSČM zůstává ochrana zdraví a životů obyvatel ČR a rychlá vakcinace je jedinou cestou na zvládnutí epidemie a návrat k normálnímu životu,« dodala stínová ministryně.

Je podle ní škoda, že vláda nevyužila uplynulých deseti měsíců k tomu, aby ministerstva vnitra a zdravotnictví připravila potřebné zákony tak, aby nebyl zneužíván nouzový stav. »Místo hrozby zpřísňování je nutné více testovat a trasovat a také představit jasný plán rozvolňování,« dodala Marková.

Maláčová přestřelila

Stínová ministryně práce, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová řekla, že nejen ve Sněmovně, ale i mezi občany se očekává, jak dopadne konečné hlasování o tzv. kurzarbeitu. Zdůraznila, že komunisté podpoří pozměňovací návrh, který předložila ona společně s předsedkyní sociálního výboru Janou Pastuchovou (ANO).

Aulická v této souvislosti uvedla, že byla velice zklamána postojem ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) vůči tomuto pozměňovacímu návrhu. »Její útočné argumenty byly zcela tristní, odmítáme to, paní ministryně opravdu přestřelila,« řekla Aulická novinářům.

»V našem návrhu nevypínáme zákoník práce u zaměstnanců, kteří by byli na kurzarbeitu a především by dostali celou výplatu v termínu, jak byli zvyklí,« vyčetla klady svého návrhu.

Prioritou KSČM je podle ní také projednání návrhu z dílny komunistických poslanců, který zavádí pětitýdenní dovolenou pro všechny. Se svým návrhem na zařazení tohoto bodu už na odpoledne však neuspěla.

(jad)