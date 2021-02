Vzpomínky pro budoucnost

Takový název považuji za potřebný. Ale jde i o obsah. Abychom nečetli a neslyšeli jen nové pověsti české, jak je dnes časté slyšet okolo nás. Hlavně v České televizi. Pro první vzpomínku jsem si mohl vybrat zimní motiv nebo byty SBD Svatopluk. Rozhodl jsem se pro H-SYSTEM. Koncem ledna se objevila zpráva, kolik zaplatí obyvatelé a majitelé bytů v Horoměřicích, aby si je mohli »koupit« a potřetí zaplatit.

Na konci minulého století (v letech 1993–1997) byl velmi mediálně prezentován projekt levného bydlení H-SYSTEM, vzpomínáte? Postaveno bylo jen asi 34 domků. Když v roce 1998 spadl do konkurzu majetek odsouzeného vlastníka, podařilo se »velmi šikovně« rozdělit věřitele, kteří vložili do projektu celou jednu miliardu. Část, pod hlavičkou SBD Svatopluk, se souhlasem konkurzního správce dostavěla 130 domků a bytů (a zaplatila za ně 220 milionů), druhá část, za asistence populární právničky, založila sdružení Maják a začala dluhy vymáhat. Nejen, že ve věřitelském výboru nebyl nikdo z SBD Svatopluk, jako by tito členové ani neměli právo na vrácení svých peněz, ale pohledávky prý narostly snad na miliardy čtyři (?). A to přesto, že nový, soudem stanovený konkurzní správce prodal pozemky původního vlastníka za 140 milionů. Na věřitele poté, co správce vyinkasoval svou odměnu, asi mnoho nezbylo. Sami si pak jistě odpovíte, kdo na tom vydělal, když tyto pozemky byly ihned prodány dál, jak je možné zjistit na veřejných webech, jeden z nich hned druhý den (!), za hodnotu více než miliarda. A pak později také tento konkurzní správce rozhodl o prodeji šesti desítek domů SBD Svatopluk v Horoměřicích, prý v rámci konkurzu, a to dokonce se souhlasem Nejvyššího a s požehnáním Ústavního soudu. Ti, kdož si domky postavili, si je přece mohou přednostně koupit, a potřetí zaplatit! Požadoval jsem několikrát, aby si mravnost a právo podaly ruce. Marně.

I v současné době tolik poznamenané koronavirem, kdy je zřejmé, že by bylo potřebné, abychom se všichni chovali ohleduplně, aby nebyli nákazou s velmi nebezpečnými následky postiženi starší či jinou nemocí trpící občané, média rozdělují společnost. Pod falešným principem osobní svobody a svobody slova s viditelným gustem informují o každé protestní akci na pražských náměstích (a tím na ně skrytě (?) zvou). S jediným cílem – opanovat rozdělenou společnost. Občané totiž snad stále ještě věří, že to přece musí být pravda, když to říkali v televizi, nebo alespoň na tom něco je.

Přiznávám, že jsem vyrůstal v prostředí a ve společnosti, kdy ten, kdo byl u soudu, si odnášel cejch, kterému jsme se vyhýbali. Ale to by se dnes jaksi nehodilo, právníci by neměli práci, pardon, peníze. Navrch mají kšefty s rozličnými právními názory. A já se opravdu bojím, mám strach. Vycházím i z toho, že nebyly, a asi už nebudou, potrestány lumpárny nejen z počátku devadesátých let; zloději a spekulanti se přestěhovali do přímořských letovisek a s požehnáním právníků a médií si hrají na honoraci. Jenže nejsou, jsou to jen celebrity, jak je výstižně kdysi pojmenoval Míla Ransdorf.

Jistě k tomu napomohl i marasmus, který se začal šířit z parlamentu a který se tak úspěšně uplatňuje i při tvorbě prapodivných koalic avizovaných pro letošní volby. Musím zde připomenout dávnou, či nedávnou minulost, totiž rok 2002, kdy po parlamentních volbách měly ve Sněmovně levicové strany ČSSD 70 a KSČM 41, dohromady tedy pohodlnou většinu 111 poslanců. Právě tehdy se ČSSD zachovala prapodivně, jak pamětníci říkají, že stejně jako vždy zradila levici a sesmolila prapodivnou sto jedničkovou koalici. V souvislosti s předchozí opoziční smlouvou jen potvrdila manipulace, které nerespektovaly vůli voličů a zahájily tolik opojnou a odpudivou a právě dnes hojně používanou metodu ovládnutí moci. Rozděl a panuj! To si zapamatujme pro budoucnost.

František BENEŠ, stínový ministr pro místní rozvoj za KSČM