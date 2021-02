Také strana pana Bartoška může projevit svou odpovědnost

V pátek poté, co se komunisté rozhodli nepodporovat vyhlášení dalšího nouzového stavu, dostal v České televizi slovo lidovec Bartošek. Jeho argumenty, že nás vláda vede do záhuby, nijak nevybočovaly z předchozí rétoriky protibabišovské opozice. Novým bylo obvinění KSČM. Prý právě tato strana je »vinna za tuto vládu«. V souvislosti s blížícím se hlasováním o prodloužení nouzového stavu jistě zajímavý argument. Zvláště když při jeho předchozích prodlužováních Bartoškova strana a strany s ní spřízněné zásadně byly proti. Jen komunisté se za vládu, protože to vyžadovala situace, postavili. Nebýt nouzového stavu, pak by průběh pandemie mohl být ještě horší. Nyní dalšímu případnému pokračování řekli své ne. Při předchozím prodlužování měli totiž své podmínky. Chtěli děti do škol a otevřené vleky na horách, protože takto sem stejně jezdí milovníci lyžování a to za naprostého nedodržování nějakých omezení. To premiér slíbil zabezpečit. Neudělal to. Jen znovu přišel žádat o podporu.

Lidovec Bartošek, jehož strana se z principu staví proti vládě, která se snaží s koronavirem bojovat, přičemž s takovým bojem nejsou ve světě žádné zkušenosti a tápou všechny vlády, byť některé více, jiné méně a to podle naturelu svého obyvatelstva a peněz, které mohou dát na vakcíny a jiný zdravotnický materiál. Tím Bartošek ze sebe smývá odpovědnost za to, že vládě také lidovci »házeli polínka do cesty«, a přesouvá je na druhé. KSČM podle něho podržela »neschopnou vládu«, protože kdyby ji netolerovala, asi bychom dnes pod »statečným vedením« některé z opozičních stran už dávno měli po pandemii. Jde o zřejmou lež, jako ostatně vždy, kdy někdo z opozice dostane v ČT slovo, aby se vyjádřil. Neodpovědní totiž může »zpoza buku« kritizovat všechno, zvláště když necítí za nic odpovědnost.

Komunisté za určitých podmínek byli, jak známo, ochotni tolerovat vládu. Část oněch podmínek se již splnila, část se plní. Hlasovali i pro vládní návrhy, které byly sociálně spravedlivější, než kdy schválily pravicové vlády a dnešní opoziční strany byly ochotny projednávat. Tím mnohé z minulosti, co bylo přijato za vlád ODS, TOP 09 či KDU-ČSL a vlastně i Starostů mohlo být napraveno. Zabránili i panevropské straně bez rozumného programu, jako jsou Piráti, aby se prohlubovala závislost na Bruselu. S koronavirem nikdo v té době nepočítal.

Bohužel některé zmatečné kroky vlády nahrály za nic neodpovídající opozici. Nyní mají tedy i lidovci možnost projevit, zda jim jde o obyvatele naší vlasti, anebo jen o plané řeči, aby se opět z odpovědnosti mohla vyvinit. Komunisté už pro to udělali dost.

Otakar ZMÍTKO (O projevu odpovědnosti)