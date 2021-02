Covidová generace

S pousmáním jsem si přečetla minulý týden článek o tom, že chovatelé psů narážejí na problém, který dostal odborný název »covidoví psi«. Mnoho lidí si na začátku pandemie pořídilo domů psa, aby - když už tedy mají home office, měli u sebe alespoň tu němou tvář. Jenže taková němá tvář se musí vychovat, naučit se pohybovat venku, osvojit si sociální vazby a kontakty nejen k lidem, ale i k ostatním psům. Ale protože se lidé nesetkávají, pejskaři si venku nepovídají, psi se nepoznávají, ale naopak stejně jako lidé udržují odstup, nenaučili se tito psi, jak se normálně chovat. Mnoho psů je tak najednou extrémně bázlivých, protože nic z venku neznají, nebo naopak agresivních, protože jim běžný život a ostatní psi nestanovili mantinely.

Může to být úsměvné, ale podle mě je to minimálně varování. Stejně jako »covidoví psi« nám pomalu, ale jistě vzniká problém, který jednoho dne dostane možná název »covidová generace«. Vyrůstají nám děti, které nechodí ven mezi kamarády, protože rodiče mají strach, aby se nenakazily. Děti, které se učí doma, tedy se učí podstatně méně než ve škole. Děti, které pomalu ale jistě zapomínají, jak se chovat ve společnosti, protože již dříve uměly lépe komunikovat přes počítače a mobily než mezi čtyřma a více očima. A celá pandemie tento problém ještě prohloubila. Děti, kterým chybí denní řád, aktivity a povinnosti, kromě vysedávání před počítačem v určitou hodinu. Jak se budou chovat a zapojovat do života, až se vrátíme do normálu? Budou bázlivé, nebo naopak příliš troufalé?

Jestliže už dříve byl nedostatek mladých schopných chlapů, protože se dospívající pánové mnohdy báli v reálu navázat kontakt se ženami, těmi silnými emancipovanými dámami, aby náhodou nebyli osočeni ze sexuálního harašení, jak budou navazovat kontakty děti teď školou povinné?

A jak se budou chovat dívky, které jsou denně masírovány internetovým živlem a všelijakými face-liftovými programy, takže skutečná dívčí krása zmizela za dokonalou symetrií aplikací?

Jak se bude tato generace zapojovat do veřejného života, čeho budou schopní, co budou umět, jak budou přemýšlet? Budou chtít sami jednou děti do doby, která bude pravděpodobně stále nestabilní?

Samozřejmě hodně dělá výchova. Je na nás rodičích, držet co nejnormálnější životní styl. Ale při platných opatřeních to jde ztuha a jsou věci, které ani ten nejdokonalejší rodič nedokáže vynahradit...

Helena KOČOVÁ