Rozhovor Haló novin s Romanem Blaškem, fotografem a novinářem

Nic není náhoda, a pokud ano, je to dokonale naplánované

Hned na začátek. Jsme kolegové, tak si dovolím ti tykat. Jako novinář sleduješ situaci především ve světě. Je místo, kde si myslíš, že se odehrávají významnější události než u nás, nebo někde jinde?

Všude se odehrávají nějaké významné události, a to i když vypadají zdánlivě bezvýznamně. Protože jsou součástí celospolečenských procesů. A například ty nadnárodní procesy určují ty vnitřní a ty vnitřní určují, jestli třeba budeme chodit s rouškou, či bez. Případně jestli budeme pracovat z domova, nebo se svět ocitne zpátky, jako byl před pandemií. Z tohoto důvodu sleduji především mezinárodní vztahy. Je to lepší, jelikož pak člověk vidí souvislosti.

Můžeš uvést nějaký konkrétní příklad?

Například jsem byl teď ve Francii na demonstraci, kterou pořádala tradiční anarchistická strana Národní rada nového odporu (CNNR), mimochodem založena už v roce 1915, a při sledování těchto demonstrací ve francouzském tisku jsem najednou zjistil, že ten víkend se odehrávají demonstrace opravdu po celé Evropě a také na Blízkém východě. Například demonstrace různého typu byly v Belgii, Nizozemí, ve Francii a jejích významných městech, v Německu, Rakousku, České republice, ale také v Libanonu, v Libyi, Tunisku a v mnoha dalších zemích a místech. A z toho plyne? Aktivovaly se současně procesy nepokojů, protože většina těchto demonstrací je řízena z určitých center. Zbývá si teď jen odpovědět na otázku, proč tyto procesy probíhají formou až agresivní konfrontace veřejnosti se současnými vládami.

A co demonstrace v Rusku. Je mezi nimi nějaký rozdíl?

Kromě toho, že jsou rovněž řízené z jistých mocenských center, je jejich hlavní jasnou rolí destabilizace Ruské federace a takzvaný Majdan po ukrajinsku. Přístup policie a pořádkových složek v Rusku má ale oproti Západu z podstaty jiný charakter, než postup policie silových služeb v Evropě. Tyto demonstrace v RF slouží k vytvoření dojmu značné agresivity ze strany policie a silových složek, kde odpovědnost za tyto plánované vyprovokované agresivní střety má nést vedení země, tedy především prezident Putin. Ten však vůbec nemá zájem o destabilizaci země, a už vůbec ne konfrontaci s vlastním národem.

Podle zdrojů, které jsem měl k dispozici včetně videozáznamů a autentických zpráv (o některých jsem už psal), vše probíhalo podobně jako naposledy v hlavním městě Běloruska Minsku. To znamená, že do popředí demonstrujících jako živé štíty byli dáni civilisté, zejména děti a ženy, no a z druhých a třetích řad útočili vycvičení provokatéři, kteří natlačili první řady na policejní kordony, aby nejen vyprovokovali policisty k útokům, ale aby byl jejich zásah také dostatečně krvavý, a tím pádem zajímavý pro čekající zainteresované především západní novináře. To vše, aby se ve výsledku vytvořil ten »správný mediální obraz« pro světové veřejné mínění.

Je jen otázkou času, kdy tyto metody přejdou do horké fáze a na demonstracích se objeví první mrtví. Tím by se zvýšil tlak na vládu a prezidenta Putina, což je právě primární cíl – svrhnout současný režim v Ruské federaci, a především prezidenta Vladimira Putina.

Z jakých center se ale tyto akce řídí?

Za vše vypovídá to, že z Ruské federace byli vypovězeni diplomaté z Německa, Švédska a Polska pro aktivní účast právě na těchto demonstracích. Já jen doufám, že tyto demonstrace se nevyhrotí do takové situace, kdy bude někdo umírat.

Hrozí něco podobného, jako je v Rusku, u nás – viz demonstrace proti vládě?

Osobně se domnívám, že to souvisí s rozpory mezi tradičním liberalismem a postmoderním neoliberalismem. Tradiční liberalismus zastupuje u nás prezident Zeman, premiér Babiš stojí proti současnému neoliberalismu, který zastupují opoziční strany našeho parlamentu, jejichž součástí jsou i Piráti a pro mě nezařazená nacionalistická skupina stran, jako je SPD a Trikolóra.

Přiznám se, že mě osobně se spíš dotýkají věci, které se týkají komunistického hnutí, a jak vše sleduji, jsem přesvědčen, že ať už se KSČM dostane s jakýmkoliv počtem poslanců do Parlamentu ČR, určitě musíme očekávat, že bude podán návrh zákona o zákazu propagace fašismu a komunismu. Proto třeba ty mediální kauzy s kalendářem nacistických pohlavárů. On totiž v příštím období bude brán zcela vážně a reálně může být takový zákon o zákazu propagace fašismu a komunismu schválen v podobné variantě jako vloni na podzim na Slovensku. Jestliže komunistické hnutí u nás ihned nespojí své síly, neodloží vnitřní rozpory a nepřipraví se na tento pro nás zásadní moment, bude to pro nás znamenat, že se komunistické hnutí může rozplývat v čase a v neautentické levici, místo aby pokračovalo i na dále jako jádro autentické levice.

Nedávno jsi také psal o profesorce z Ukrajiny, která byla perzekvována za kritiku současné vlády na Ukrajině.

Ano, je to má dlouholetá známá profesorka z Kyjevské univerzity PhDr. Jevgenije Bilčenková. Možná většině z vás její jméno nic neřekne. Ale jedná se o profesorku kulturologie na Národní pedagogické univerzitě M. P. Dragomonova, mj. také překladatelku a básnířku, jejíž sbírky vyšly ve více než dvaceti jazycích po celém světě. Ta se stala terčem perzekucí za to, že si »dovolila« kritizovat kontroverzní jazykový zákon. U toho to však neskončilo - z univerzity byla propuštěna a pravicoví extremisté jí i jejím blízkým zcela vážně vyhrožují smrtí. Navíc se domnívám, že tohle řídí tajná služba SBU. Radikální pravicové skupiny ji obtěžují doma, tlučou jí na dveře a píšou jí vzkazy typu »Smrt zrádcům«. V současné době tajná služba SBU oznámila Bilčenkové, že sbírají podklady a hodlají ji obvinit z paragrafu o vlastizradě.

Podobný osud měl i Ruslan Kocaba, který jednak byl zavřený skoro tři roky za stejný paragraf o vlastizradě. Stejně jako Bilčenková ze začátku oba podporovali majdan v domnění, že se jedná o demokratické procesy, aby posléze oba zjistili, že moci na Ukrajině se chopily ultranacionalistické síly řízené Západem.

Já osobně jsem vyzval řadu politických i nepolitických subjektů k podpoře Jevgenije Bilčenkové, protože bez této podpory se klidně mohlo stát, že byl ohrožen její život. Musím opět poděkovat všem, kteří pomoc nabídli, a zejména za rychlou pomoc Kateřině Konečné. Bohužel zjišťuji, že to není jen o likvidaci jedné osoby, ale jedná se celkově o likvidaci veškerého zbytku opozičních sil na Ukrajině, z čehož vyplývá, že v současnosti se chystá Ukrajina na zásadnější procesy. Domnívám se, že poruší příměří ve válečné zóně ATO a bude chtít obnovit občanskou válku na Donbase. Cílem je nejen dobýt toto území, ale dostat tento horký konflikt konečně přes hranice Ruské federace, a to nejlépe už na podzim, kdy budou v Rusku probíhat volby. Mám zprávy, že konflikt na Donbase by mohl začít v nejbližších dnech a že Ukrajina aktivně nasazuje těžké zbraně. Od začátku února zaznamenávají státy OBSE větší pohyb významného množství těžkých zbraní ukrajinských ozbrojených sil. Na železničních nástupištích ve vlacích směrem na východ Donbasu do zóny ATO jsou tak k vidění houfnice, protitankové zbraně, protiletadlové raketové systémy, a dokonce i nám známý Buk, kromě toho desítky tanků jednoduše zmizely ze skladišť. Od 3. do 5. února bylo na stanici Pokrovsk (Krasnoarmeysk), 55 km od Doněcku, jak je uvedeno ve zprávě OBSE, nalezeno pět protiletadlových raketových systémů (9K35 Střela-10), pět obrněných transportérů (MT -LB typ), pět protitankových děl (MT-12 »Rapira«, 100 mm) a dva raketové systémy (9P149 »Shturm-S«, 130 mm) a šest tažných houfnic (2A36 »Giatsint-B«, 152 mm). USA mají evidentní zájem na obnovení války na východní Ukrajině, i když to budou schovávat za vojenská cvičení, navíc se domnívám, že to celé má spojitost s nově »zvoleným« prezidentem USA Joe Bidenem.

A co to pro nás znamená?

Je tedy třeba s těmito věcmi počítat, vědět o nich a umět se jim postavit. Respektive zaujmout k nim správné stanovisko, a nastavit tak další naše úsilí, protože i malá vítězství nám otevřou velké možnosti. A ideálně udělat vše pro to, aby k černým scénářům vůbec nedošlo, protože nikdo si snad nepřeje horký konflikt ani v Evropě, ani nikde jinde! Když vše sečteme, hrozí skutečný válečný konflikt v Evropě. A pokud tohle nebudeme řešit jako jednu z primárních věcí, tak když to řeknu jednoduše, můžeme být naočkovaní proti COVID-19 jak chceme, ale tváří v tvář terorismu a válce za humny nám to nepomůže.

A propós, v současnosti jsme totiž svědky nebývale dynamických změn ve světě, kdy zároveň prožíváme celosvětovou krizi s koronavirem, k tomu se rozpadají Spojené státy americké, destabilizuje se Evropa, přeformátovávají se politicko-ekonomické vztahy k současné ekonomické jedničce – Čínské lidové republice, a do toho všeho se globalizuje celý svět informačně, technologicky, ekologicky i politicky. Prostě budoucnost, ať chceme, nebo ne, bude vypadat prostě jinak, než jsme zvyklí. Tím vidíme, že zažíváme dobu, kdy dříve celosvětové i lokální změny, které se děly během deseti let, probíhají nyní v horizontu pouhých několika měsíců, a přitom si tyto změny většina z nás komplexně neuvědomuje.

A jak do toho všeho zapadá pandemie COVID-19?

K této otázce si dovolím připomenout slova dramatika G. B Shawa: »Nic není náhoda, a pokud to jako náhoda vypadá, je to dokonale naplánované.« I když tuto věc sleduju jen principiálně, kladu sám sobě otázku, jak velká síla to musí být, když zastavila ekonomiku na celém světě. Kdy se zastavila letecká doprava, pozavíraly se obchody, hotely, restaurace a lidé jsou nuceni pracovat z domova, žáci jsou na distanční výuce a podobně. A hlavně další otázkou, která by mě zajímala: jak dlouho se tato záležitost musela plánovat, když se svět takto globálně v jednu chvíli mávnutím proutku zastavil? Odpověď ať si každý hledá sám.

Nicméně virus COVID-19 podceňovat nemůžeme, protože myslím, že v našem okolí každému z nás už zemřel někdo známý, či dokonce blízký na tuto nemoc, a my musíme dbát na to, že zdraví a život člověka je VŽDY na prvním místě. Takže dodržovat opatření je sice nepříjemné a bude to trvat ještě dlouho, ale je nutné k tomu přistupovat zvlášť zodpovědně. Nepodléhejme nikdo politickým tlakům a používejme rozum.

V současnosti ještě nemůžeme tuto koronavirovou krizi relevantně hodnotit ve všech souvislostech a s dopady krize, protože jednak nevíme, jak se vlastně bude vyvíjet a jednak neznáme, jak velká politická souvislost a k jakým cílů se týká využití koronavirové pandemie.

Helena KOČOVÁ