Ilustrační FOTO - Pixabay

Norsko největším čistým vývozcem elektřiny

Norsko v druhé polovině loňského roku poslalo téměř pětinu své vyrobené elektřiny do zahraničí. Překonalo díky tomu Francii a stalo se největším čistým vývozcem elektřiny v Evropě.

Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na údaje energetické konzultační společnosti EnAppSys.

Norsko se dostalo na první příčku, protože jeho producenti elektřiny z vody museli zvýšit produkci, aby zabránili možnému protržení přeplněných přehrad v době neobvykle deštivého počasí. Naproti tomu francouzské jaderné elektrárny, které jsou hlavním zdrojem elektřiny v zemi, prodlužovaly v době pandemie odstávky kvůli údržbě.

»Norské ceny elektřiny zůstaly nízké, což je učinilo atraktivní pro další země, které uspokojily svoji poptávku odebráním části jeho přebytku,« uvedla analytička EnAppSys Alena Nispelová. Norsko by si podle ní mohlo svoji vedoucí pozici ještě nějakou dobu udržet, zejména díky dodávkám do sousedních zemí, jako Dánska, které na elektřinu z Norska spoléhá.

Evropa se zaměřuje na výstavbu elektrického vedení mezi zeměmi, aby co nejlépe využila zelené zdroje jako vítr na severu a slunce na jihu. Možnost vyvážet elektřinu dává producentům trh pro jejich vyrobenou elektřinu v době přebytku, zatímco možnost dovážet může snížit ceny v regionech s nižšími dodávkami. Přebytek výroby vodních elektráren znamenal, že Skandinávie měla v tomto období nejnižší ceny elektřiny na světě.

Norsko je největším vývozcem v regionu, přestože se snaží elektrifikovat vše, od dopravy po topení a průmysl. Pět milionů spotřebitelů v Norsku spotřebuje přibližně tolik energie jako deset milionů v sousedním Švédsku. Tuto situaci zdůraznila nejnovější vlna mrazů v regionu. Elektrická auta a radiátory zvýšily spotřebu energie v Norsku na rekord.

Německo se v druhé polovině roku stalo největším hrubým vývozcem a hrubým dovozcem. To z něj dělá uzel pro energetické toky po celé Evropě. Tuto roli by mohl posílit i nový kabel do Norska, který začal fungovat v prosinci a je prvním přímým spojením mezi oběma zeměmi.

Největším čistým dovozcem energie byla Itálie. Ta nově většinu svých dodávek elektřiny přijala ze Švýcarska, protože Francie vývoz kvůli snížené kapacitě jaderných elektráren omezila.

(ici)