Lex Dukovany: zatím nerozhodnuto

K závěrečnému schvalování zákona, který se týká stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany a výkupu elektřiny, se poslanci nedostali. Projednávání normy se muselo po tříhodinové debatě přerušit, Sněmovna se k ní vrátí zřejmě v pátek.

Koalice nechce uzákonit bezpečnostní záruky, které se týkají dodavatelů stavby. ČSSD místo toho navrhla uložit kabinetu, aby mimo jiné přijal závazný postup ke stanovení maximální garantované výkupní ceny elektřiny.

Takzvaný nízkouhlíkový zákon má podle návrhu zavést způsob stanovení výkupní ceny z nového bloku dukovanské elektrárny, což souvisí se zajištěním financování celého projektu společností ČEZ. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) opakovaně zdůraznil, že při přípravě tendru se postupuje podle usnesení vlády, podle něhož musí být zohledněny bezpečnostní požadavky státu.

Opozice mimo jiné navrhla uzákonit, že stát by nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například z Ruska a Číny. Podle Havlíčka do tendru zřejmě nebude připuštěna Čína, ve hře ale zůstává Rusko.

Ministerstvo by podle dalšího opozičního návrhu smělo smlouvu o výkupu elektřiny z Dukovan uzavřít pouze v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti. Lidovci by chtěli do zákona vložit ustanovení, podle něhož by ministerstvo nesmělo uzavřít smlouvu o výkupu, která by mohla ohrozit životní nebo strategický zájem podle Bezpečnostní strategie ČR. Ministerstvo by si kvůli tomu mělo vyžádat předem stanovisko všech zpravodajských služeb ČR, která by po projednání vládou byla předložena k projednání Parlamentu ČR.

KSČM považuje jádro za základ hospodářské politiky

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM, člen hospodářského výboru Leo Luzar uvedl, že KSČM od začátku své existence podporuje jadernou energetiku jako základ energetického mixu ČR. Co se mu na předloženém návrhu nelíbí, je způsob financování. »Naše představa byla nejdříve získat ČEZ jako státní podnik do stoprocentního vlastnictví, aby sám rozhodoval o své budoucnosti,« informoval. Stát však podle něj vzal zodpovědnost na sebe a rozhodl se jít jinou cestou. »Vnímáme to a tolerujeme, chci jen upozornit, že tuto situaci sledujeme dlouhodobě a snažíme se ji vyhodnocovat ve prospěch občanů, protože energetika je strategická a do budoucna strategickou vždycky zůstane,« zdůraznil Luzar.

KSČM podle něj považuje jádro za základ hospodářské politiky v rámci ČR. »Jsme a měli bychom zůstat významným výrobcem jaderné energie v Evropě a k tomu směřuje i naše politika,« dodal. Komunističtí zákonodárci z tohoto důvodu podle něj návrh v závěrečném hlasování podpoří, naopak předložené pozměňovací návrhy s jejich hlasy počítat nemohou. »Vidíme v nich snahu zablokovat budoucnost jaderné energetiky v ČR a způsobit kolaps v české energetické soustavě, která v současném energetickém mixu má jádro jako nenahraditelný zdroj elektrické energie,« vysvětlil postoj klubu Luzar.

Normu uplatnit i pro výstavbu malých elektráren

Petr Třešňák (Piráti) požadoval, aby zákon bylo možné využít i pro výstavbu malých jaderných elektráren, které by neměly vládou navrhovaný minimální elektrický výkon 100 megawattů. Lukáš Černohorský (Piráti) chce, aby investor dostavby byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení a aby realizační cena nepřesáhla 1600 Kč za megawatthodinu vyrobené elektřiny. To by podle Heleny Langšádlové (TOP 09) zabránilo možnosti zvýšit cenu elektřiny až o 30 procent, což by zaplatili spotřebitelé.

Návrh zákona počítá s tím, že pokud bude výkupní cena vyšší než cena tzv. silové elektřiny na trhu, rozdíl zaplatí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. Pokud výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný.

