Nad nálezem Ústavního soudu a důsledky

Je s podivem, že na Ústavním soudu leží podání ohledně volebního zákona přes tři roky a tato instituce s tímto problémem nic nedělá. Dá se předpokládat, že bylo třeba prostudovat mnoho literatury a že to samozřejmě zabere určitý čas. Ale aby stařičký disident, který byl kdysi mj. ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády, tento zákon, tedy v původním znění, prosazoval nejen na vládě, ale i v obou komorách Parlamentu České republiky a nyní v něm škrtal?

A další moment - dávno se vědělo, že budou v letošním roce volby do Poslanecké sněmovny. Ano, zajímavé bylo, kdy prezident termín voleb oznámil a následně byl vyhlášen. Za ty tři roky mohl být tento nález ÚS mnohokrát vyhlášen. Ono to má i politický aspekt. Jde o výsledky výzkumu veřejného mínění a samozřejmě i vznik koalic, mnohdy i formálních, které se třeba později rozpadnou. Nyní obě komory parlamentu musí najít rychle shodu na novele tohoto zákona. Ústavní soud totiž sdělil, že nález nemá časový odklad, tedy týká se už těchto voleb do Poslanecké sněmovny. Uvidíme, jak rychle se podaří najít politikům shodu a tento zákon přijmout a rychle dokončit legislativní proces.

Osobně si velmi vážím oněch čtyř soudců, kteří využili tzv. suspenzivního veta, tedy toho, že mají odlišný názor než většina jejich kolegů. A v tomto případě jsem jednoznačně na straně právě těchto ústavních soudců. Skutečně jde o politické rozhodnutí. Ne nadarmo se v divokých devadesátých letech říkalo, že Ústavní soud je třetí komora parlamentu. Tady je jasný důkaz.

A jen malá odbočka. Když se tvořila Ústava ČR, tak byla přesně napsána na míru Václavu Havlovi. Ústava se novelizuje jen v nejkrajnějších případech. Mám ji od 1. 1. 1993 a dodnes bylo hrozně moc novel. To je právě právní džungle. A navíc obecně platí, že zákon by měl předvídat všechny možné skutečnosti, co mohou nastat. Pravdu má poslanec Stanislav Grospič, když říká, že vlastně předseda Ústavního soudu tímto rozhodnutím dovedl republiku do ústavní krize.

Následně se k celé věci vyjádřil i předseda vlády Andrej Babiš. V principu s jeho vystoupením lze souhlasit, ale má to jednu vadu na kráse. Totiž jeho vystoupení mělo být diplomatické, a ne takto přímo otevřené. Ale argumenty jsou ze strany pana předsedy vlády naprosto jasné, srozumitelné a pochopitelné. Rovněž tak se k nálezu vyjádřila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová, ale něco říkat, když na to nemám důkazy, a navíc jako právník - je dost špatné, neprofesionální. Ale zase obecně s ní lze souhlasit, nicméně věta o tom, že na to nemá důkazy, tam nepatřila.

Pravdou také je, že je otřesná situace nejen na Nejvyšším státním zastupitelství, ale jsou i průtahy a nedostatečná kontrola vyšších státních zastupitelství vůči nižším. To samé platí u soudů obecných. Ať na úseku občansko-právním, ale i trestním. Spisů je moc, soudců je málo a lhůty na nejen občansko-právní spory, ale i trestně právní spory rychle běží. Tam je potřeba také udělat velkou nápravu. Naprosto souhlasím s článkem Jana Klána nazvaném Odůvodnění neodůvodnitelného, zejména s pasáží, kde autor uvádí, že všechny volby doposud, které probíhaly, byly protiústavní. A potom jsem stejného názoru, jak uvádí autor, kdy může nastat hluboká politická krize. Pravda je, že není jasné, kdo nový volební zákon schválil. Problém je v tom, že Senát v takovém případě přijímá zákonná opatření. Ale to je na jiný článek.

Ivo LÁTAL