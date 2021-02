Definice Domova

Ve včerejších Haló novinách na straně čtyři je fotografie, jak nějaká starší paní, asi ve věku mé maminky, bez střechy nad hlavou a bez domova, ulehá do jakési polyetylenové věci, které se říká iglú. Můžu vám říct, že když to vidím, mám z toho dva pocity: jeden spíše lítostivý a u druhého mě jímá vztek z bezmoci a z toho, kam jsme se to dostali.

Je 21. století, lidé se chlubí auty, která vypadají jako kosmické raketoplány, nabíjíme baterie telefonu už bezdrátově, překonáváme mnohonásobně rychlost světla. Ale vlastní spoluobčany necháme přežívat nebo i umírat o hladu a mrazu na ulici. To jsme teda pěkná společnost. Jsme příliš málo ochotni se rvát solidárně za své spoluobčany? Kolik máme možnosti to změnit? Kolik lidí musí bezduše, nicotně a hladově v mrazech bloudit městem, nebo alespoň se ohřát v tramvaji? Jak rychle ubíhá čas takovému člověku? Kolik lásky pociťuje od své rodiny, přátel a společnosti?

Bojím se jedné věci, aby se to neprohloubilo do takové míry jako v západních zemích, kdy jdete po ulici a před vámi na kanále, ze kterého vychází teplá pára, leží člověk, který není ani přikrytý, a na každém rohu či u pekárny je nějaký člověk, který vás prosí ne o peníze, ale malý kousek jídla. Opravdu normální člověk nemůže projít okolo takovéto situace bez toho, aby se nad tím minimálně nezamyslel.

A když poslouchám, jak magistrát prý řeší bytovou otázku tím, že navýší nájem, místo aby jej snížil, když je tato nelehká doba, tak alespoň víme, co jsou zač. Kávovary za statisíce, vynakládat na různé nenávistné antikomunistické akce další prostředky, ale teprve až udeří mrazy a zemře první člověk, začne tím, že pro ně postaví stan a zadotuje přes neziskovky pár iglú, co mají sloužit jako bydlení a domov. To je tak urážlivé a zároveň zločinné, že nás to nemůže nechat chladnými.

Ten vztek z bezmoci mě na druhou stranu namotivuje, abych si uvědomil, že z těchto otázek musíme udělat zásadní priority a teď hned, dokud není venku teplo, protože s tím roztává často i naše solidarita. Musíme si znovu a znovu definovat, co pro nás i ostatní vůbec znamená slovo Domov. Pro mne je to teplý kout, oáza klidu a pohody, kde se mohu každý večer uložit v klidu ke spánku a snít, či jen tak si odpočinout. Domov je pro mne místo, kde mohu pohostit své blízké, svou rodinu. Místo, které si vyzdobím podle toho, co mám rád, a nikdo mi to nemá právo vzít. Ani kapitalismus!

A jaká je vaše definice?

Roman BLAŠKO