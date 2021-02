Ilustrační FOTO - Pixabay

Nouzový stav i bez souhlasu Sněmovny?

Premiér Andrej Babiš (ANO) uložil ministrům řešit situaci, která by nastala, kdyby Sněmovna neumožnila vládě prodloužit nouzový stav. Novinářům před odletem do Srbska řekl, že doufá, že opoziční strany zapomenou na politiku a budou myslet na zdravotnictví.

Poslanci budou o žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu jednat. Kabinet chce, aby místo 14. února skončil kvůli koronavirové epidemii až 16. března. Zatím pro to nemá ve Sněmovně vyjednanou podporu. Minulý týden ztratil podporu KSČM při prodlužování nouzového stavu, shodu zatím nenašel ani s opozicí. »Výsledek není žádný, my jednali do noci. Požadavky opozice jsou ekonomického charakteru a měly by nedozírné následky na rozpočet,« řekl k úternímu jednání Babiš. Kritizoval, že strany navrhují opatření s dopady na rozpočet a ten pak nechtějí podpořit.

Odpůrci nouzového stavu vrazi?

»Pokud někdo zítra (ve čtvrtek) neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný. Pokud se zvýší smrtnost u nás, tak ať si to opozice vezme na triko,« uvedl Babiš při návštěvě Srbska. Nouzový stav podle něj nic společného s rozpočtem nemá. »Pokud máme bojovat proti covidu, tak musíme dělat nějaká opatření. Pokud chce někdo odvolat armádu (z nemocnic) a kolaps našeho zdravotnictví, tak prosím, ať si to vezmou na triko,« dodal.

Situace v ČR podle Babiše není dobrá. »Máme přeplněné nemocnice a bez nouzového stavu to bude velký problém,« uvedl. Ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO), ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) i dalším členům kabinetu proto uložil řešit situaci pro případ, že nouzový stav skončí 14. únorem. Premiér ale doufá, že opozice zapomene »na politiku a volby« a žádost vlády podpoří. Opakované debaty o nouzovém stavu považuje za zpolitizované.

Blatný by se podle Babiše měl soustředit na to, aby byl konečně přijat zákon, který dá jeho resortu pravomoci rozhodovat o nutných opatřeních bez nouzového stavu. Kabinet předlohu za tímto účelem schválil loni v květnu, Sněmovna ji však neprojednala. V říjnu Babiš uvedl, že ve Sněmovně je řada předloh a prioritu mají daňový balíček, ošetřovné či rozpočet.

Legislativci z ministerstev zdravotnictví, vnitra i úřadu vlády podle Babiše analyzují zákonnost postupu, kdy by kabinet záhy po skončení nouzového stavu vyhlásil nový. Hamáček v úterý řekl, že by to mohlo znamenat obcházení Ústavy ČR. »Otázka je, zda by to mohlo fungovat jako poslední záchranná brzda,« uvedl a zcela možnost nevyloučil.

Bylo by to protiústavní

Opětovné vyhlášení nouzového stavu poté, co by jeho prodloužení neschválila Sněmovna, by bylo protiústavní, shodují se experti na ústavní právo. »Nouzový stav v trvání nad 30 dnů je v rukou Sněmovny. Vláda si musí vyjednat podporu, případně zkusit do právního řádu vnést či využít instituty, které umožní reagovat na některé krizové situace i bez použití krizových stavů,« sdělil ústavní právník Jan Kysela.

Také podle ústavního právníka Marka Antoše by bylo v rozporu s ústavou, kdyby kabinet vyhlásil nouzový stav znovu po případném neúspěchu ve Sněmovně. »Takový postup by byl zcela jasně protiústavní. Ústava stanoví, že nouzový stav lze prodloužit pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny, nelze ji takto obcházet opakovaným vyhlašováním nouzového stavu ze stejného důvodu,« uvedl.

Kabinet může podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR vyhlásit nouzový stav nejdéle na 30 dnů. Uvedenou dobu lze prodloužit jen po předchozím souhlasu Sněmovny, což se opakovaně stalo. Ústavní právník Jan Wintr k tomu uvedl, že kabinet by opětovným vyhlášením nouzového stavu příslušný článek zákona protiústavně obešel. »Touto metodou by vláda mohla sama protahovat nouzový stav donekonečna, což odporuje textu i smyslu článku šest,« vysvětlil.

Vláda podle zákona o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. »To je však jiný kontext rozhodování - musíte aktivně vytvářet většinu proti. Navíc by v této logice mohla i po zrušení svého rozhodnutí vláda vyhlásit nouzový stav opět a po případném dalším zrušení opět,« doplnil Kysela.

