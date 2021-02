Ilustrační FOTO - Pixabay

V okresech Cheb, Sokolov a Trutnov vláda omezí od pátku pohyb

Vláda omezila kvůli šíření covidu-19 pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Lidé, kteří tam bydlí, nebudou moci až na výjimky okres opouštět, jiní do něj nebudou moci, řekl po mimořádném jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Opatření bude platit od půlnoci na pátek do konce nouzového stavu. Pokud ho Sněmovna neprodlouží, bude končit v neděli 14. února.

Stát do třech nejpostiženějších regionů pošle roušky, do škol respirátory. Zaměstnavatelům v těchto okresech vláda doporučila režimová opatření na pracovištích, využití práce z domu a antigenní testování, uvedl Blatný. Na dodržování opatření má podle něj dohlížet na příjezdových silnicích policie. Pokud by síly nestačili, požádala by vláda o pomoc armády, řekl Blatný.

Výjimky budou mimo jiné platit pro školáky či lidi, kteří dojíždějí do práce. Do okresů nebudou moci podle Blatného přijíždět lidé, kteří tam mají nemovitosti, ale trvale tam nebydlí.

Kabinet měl na naplánovaném zasedání původně projednávat změny ve státním rozpočtu a návrh na zavedení bonusu pro lidi v karanténě či izolaci, obě předlohy ale odložil na zasedání, které se odehraje v pondělí.

(čtk)