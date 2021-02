Ilustrační FOTO - Pixabay

Kolony se netvoří, zásobování trochu vázne

Víc než měsíc po dokonání britského odchodu z Evropské unie se zatím nenaplňují předpovědi o dlouhých frontách kamionů na hranicích nebo zásadním nedostatku zboží v obchodech.

Například vývozci potravin, rybáři či malí obchodníci však narážejí na problémy s novými pravidly, kvůli nimž částečně vázne zásobování přes Lamanšský průliv. Na diplomatické rovině se zase projevil spor okolo statusu unijního velvyslance v Londýně.

Británie formálně opustila evropský blok již před rokem, součástí jednotného unijního trhu však přestala být až po skončení přechodného období před více než měsícem. Obchodní dohoda podepsaná na konci prosince zajišťuje bezcelní výměnu zboží, stanovuje však dodatečné podmínky, kvůli nimž narážejí na potíže zejména producenti čerstvých potravin či zeleniny. Některé obchody v zemích Evropské unie prodávající britské zboží jako například Marks&Spencer proto měly v posledních týdnech část regálů prázdnou. Některé přepravní firmy zase zdražily kvůli novému papírování své služby, což se projevilo na růstu cen zboží.

Hlasité protesty vůči britské vládě byly slyšet ze strany rybářů - zvláště těch skotských - jejichž vývoz do unijních zemí administrativní zátěž výrazně zkomplikovala.

Ilustrační FOTO - Pixabay

»Zatím není na obzoru jakákoli trvalá cesta, která by se byť jen vzdáleně podobala našim představám o tom, jaké objemy bychom měli posílat na druhou stranu (průlivu),« řekla listu Financial Times šéfka obchodní asociace skotských rybářů Donna Fordyceová. Kritická situace se podle ní za měsíc mírně zlepšila, avšak loňské úrovně skotský vývoz ryb a mořských plodů do zemí EU sotva dosáhne.

Výrazně více zboží naproti tomu míří do dalších unijních zemí přímo z Irska, které je součástí Unie. Zatímco dříve využívali irští přepravci častěji rychlejší cestu do Francie přes Británii, za leden jejich počet klesl na polovinu. Naopak se podle statistik zveřejněných irskou vládou zdvojnásobil počet kamionů mířících po moři rovnou k francouzským břehům.

Na provozu mezi Británií a unijními zeměmi se v lednu projevilo i pravidlo, podle něhož se sice neplatí clo za zboží přímo vyrobené v kterémkoli ze států, za produkty určené k opětovnému vývozu však ano. Kvůli tomu některé firmy přestávají využívat svá překladiště v Británii a začínají zřizovat distribuční centra na kontinentu. Zástupci exportérů se sice snažili Brusel i Londýn přesvědčit k úpravě tohoto ustanovení, zatím však marně.

S problémy se kvůli ochodu země z Unie potýkají například i britští hudebníci. Více než stovka z nich se obrátila na britskou vládu se žádostí o změnu pravidel, podle nichž potřebují pro delší koncertní turné v zemích EU odpovídající vízum a čelí také dalším administrativním komplikacím. Pokud se současná úprava nezmění, omezí se podle nich počet vystoupení britských muzikantů na kontinentu a podobná věc hrozí i na druhé straně.

Hladce se nerozjely ani diplomatické vztahy mezi oběma stranami. Británie minulý měsíc odmítla v rozporu s obvyklou praxí udělit zastoupení EU v zemi diplomatický status. Podle Londýna není Unie státem, ale organizací, a poskytnutí plného statusu by mohlo vytvořit precedens pro další případy. Unijní představitelé v reakci na to odložili první setkání s britským velvyslancem v Bruselu.

(čtk)