Německý přebytek vakcín

Takřka 370 milionů dávek vakcín proti nemoci COVID-19, které by v letošním roce mělo Německo získat, umožní Berlínu použít především preparáty nejúčinnější proti mutacím.

I to může být jeden z důvodů, proč se Německo s 83 miliony obyvatel rozhodlo pořídit výrazně více preparátu, než kolik ho opravdu potřebuje. Německé ministerstvo zdravotnictví nechtělo o budoucím přebytku hovořit, ale poukázalo na to, že Německo se účastní programu COVAX organizovaném Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Cílem tohoto programu je poskytnout očkování chudším zemím.

Německo prozatím jako další evropské země trápí nedostatek vakcín, to by se ale mohlo změnit ve druhém čtvrtletí, kdy očekává dodání přes 60 milionů dávek již schválených látek.

»Jen v letošním roce může obdržet Německo nejméně 140 milionů dávek od společností BioNTech/Pfizer a Moderna,« řekla mluvčí spolkového ministerstva zdravotnictví. Jen tyto dva preparáty postačí při podání dvou dávek k naočkování 70 milionů lidí, což by podle odborníků mělo pohodlně stačit k získání kolektivní imunity.

WHO jako minimum pro účinný boj s pandemií uvádí naočkování nejméně 60 % populace, což v případě Německa vyžaduje 100 milionů dávek. Ministr zdravotnictví Jens Spahn předpokládá, že tento cíl bude splněn do konce léta.

Větší zásoby vakcín Německu vedle masového očkování umožní nasadit především ty látky, které se budou jevit jako účinnější. Preparáty BioNTech/Pfizer a Moderna se zdají být účinné i proti britské či jihoafrické mutaci, které jsou nakažlivější. Naopak pro vakcínu od AstraZeneca může být jihoafrická varianta slabinou. Těchto vakcín Německo letos očekává přes 56 milionů dávek.

V Evropské unii jsou doposud povoleny pouze preparáty těchto tří výrobců, brzy by jich ale mohlo být více. Vakcína Johnson & Johnson, jejíž předností je, že k získání ochrany stačí jediná dávka, by mohla souhlas získat na konci února. V květnu může následovat povolení látky Novavax a Curevax, které by v závěru roku mohly doplnit preparáty od Sanofi/GSK a Valneva. Stále častěji mluví politici včetně kancléřky Angely Merkelové i o ruské vakcíně, kterou musí schválit Evropská léková agentura. Rusové tvrdí, že žádost podali, agentura to popírá. Rusko však dodávky do Evropy plánuje na květen či červen, až naočkuje své obyvatele.

