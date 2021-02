Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Demokraté dokazovali ohrožení Pence a Romneyho

Doposud nezveřejněné nahrávky z bezpečnostních kamer, které zveřejnili předkladatelé ústavní žaloby proti bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, ukázaly záchranu viceprezidenta Mikkea Pence a prominentního republikána Mitta Romneyho před rozzuřeným davem Trumpových příznivců, který 6. ledna zaútočil na sídlo amerického Kongresu.

Video v některých okamžicích zaznamenalo tříštění skla nebo řev rozlícených lidí, kteří se snažili v Kongresu najít republikána Pence, jemuž vyhrožovali smrtí, či demokratickou předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou. Díky policistovi Eugenovi Goodmanovi se Romneymu, který patří ke známým kritikům Trumpa v řadách Republikánské strany, podařilo davu těsně vyhnout.

»Udělali to, protože je Donald Trump poslal na misi,« řekla o počínání útočníků demokratická členka Sněmovny reprezentantů Stacey Plaskettová, která video komentovala. Trump podle ní svými výroky »umístil na záda kongresmanů terč« a jeho stoupenci »vtrhli do Kapitolu na lov«. Ona a její straničtí kolegové, ale i někteří republikáni jsou přesvědčeni, že půdu k napadení Kapitolu připravily Trumpovy výroky, a chtějí ho proto usvědčit z »podněcování ke vzpouře«.

Plaskettová poukázala také na to, že když Trumpa jeho poradci i příbuzní prosili, aby výtržníky odvolal, zpočátku to odmítl. Doufal podle žalobců, že nastane takový chaos, že to znemožní potvrzení výsledku prezidentských voleb, k němuž se ten den sešli členové obou komor Kongresu.

Prezentaci zakončil demokratický poslanec Joaquin Castro slovy: »Senátoři, viděli jste důkazy a je to jasné: prezident Trump 6. ledna ponechal všechny v tomto Kapitolu na pospas smrti.«

»Důkazy, které tu byly zatím předloženy, jsou usvědčující,« prohlásila republikánská senátorka z Aljašky Lisa Murkowská, která už naznačila, že bude pro Trumpovo usvědčení. Jiní republikáni ale asi budou proti, bojí se svých radikálních voličů, kteří stále straní Trumpovi.

(čtk)