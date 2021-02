S oligopolem velkých operátorů se opět nepohnulo!

Stále vysoké spotřebitelské ceny za telefonní hovory a data v ČR jsou, nejen dle mnohých odborníků, ale i většiny obeznámených klientů, způsobeny především činností oligopolu tří největších telefonních operátorů na místním IT trhu. Pro upřesnění je třeba zmínit, co termín »oligopol« ze své podstaty je, a také to, co pro tržní prostředí může znamenat. Tedy velice zjednodušeně: jedná se o takovou strukturu trhu na straně nabídky, kdy v oblasti poskytovaných hovorů a přenosu dat existuje jen velice málo firem, konkrétně u nás tři velké, které dohromady zabírají většinový podíl nabídky. V této situaci může explicitně docházet, a nenamlouvejme si, že je tomu zde jinak, k utajovaným jednáním o společné cenové politice a udávání hlavního směru vývoje tohoto odvětví. A z těchto tržně nepřijatelných aktivit potom mohou plynout až nesmyslně vysoké ceny pro koncové zákazníky.

Požadavek na rozbití ilustrovaného oligopolu byl mnohokráte a opakovaně vznesen, a to nejen mnou, na jednání Poslanecké sněmovny. Naposledy se tak stalo v loňském roce při projednávání novely zákona o elektronických komunikacích. Jak ale takovou situaci řešit?

Efektivním nástrojem, který by napomohl k požadované destrukci zákaznicky dysfunkčního prostředí, by bylo samozřejmě nalezení dalších, či alespoň jednoho dalšího významného operátora. Ten by zcela jistě zvýšil zdravou konkurenci na našem trhu v oblasti informačních a komunikačních technologií a srazil ceny. Předseda vlády Andrej Babiš na podnět svého času nadšeně reagoval a veřejně prohlašoval, »že se jeho vláda netají tím, že se připravuje tendr na dalšího operátora, a že prý zájem je«! Podmínky zamýšlel nastavit tak, aby byly atraktivní právě pro vstup nového hráče. A výsledek celé této snahy? Než o rozbití oligopolu, či o nulovém stavu, lze spíše hovořit o pravém opaku, tedy o ještě větším posílení nekonkurenčního prostředí. Další velký telefonní operátor u nás totiž zase nebude!

Tento fakt vyplynul z výsledků listopadové aukce kmitočtů, kterou vyhlásil Český telekomunikační úřad. Dnes je již jisté, že klíčové kmitočty pro tzv. chytré mobilní sítě 5G v pásmu 700 MHz se opět rozdělí zase jen mezi O 2 , T-Mobile a Vodafone. A co na to naše vláda? Ta jen suverénně, prostřednictvím rezortního ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka, prohlásila, že považuje provedenou dražbu za úspěšně dokončenou a že se podle ní zvýší konkurenční tlak na operátory a na další snížení cen. Jak směšné! Stanovená a mediálně proklamovaná vládní priorita nalezení dalšího operátora zůstala sice nesplněna, ale úspěch to prý je!

Tak samozřejmě, T-Mobile zaplatí státu za kmitočty 1,89 miliardy, Vodafone 1,57 miliardy a O 2 1,34 miliardy Kč, ale tuzemský spotřebitel opět tzv. ostrouhá a dál může pošilhávat po Evropě po mnohem nižších cenách za poskytované hovory a data. Doprovodným faktem a ilustrací aktuálního stavu je například také to, že ČR má v rámci EU páté nejvyšší propojovací poplatky, což jsou poplatky, které si operátoři vzájemně účtují jako náklad na spojení hovoru. A i od těch se následně odvíjí cena účtovaná koncovému zákazníkovi!

Na závěr ještě ke zmíněné aukci na kmitočty. Ta byla, podle mnohých odborníků, zbytečně překombinovaná a vše tedy nemohlo dopadnout jinak, než krachem! A premiér již nyní na hledání dalšího operátora raději neříká nic a je rád, že mu již málokdo připomene, že v programovém prohlášení vlády stojí »černé na bílém«, že: »…koaliční vláda bude prosazovat co největší konkurenci na telekomunikačním trhu, což povede ke snížení cen a zlepšení služeb«. Bohužel pro něj i pro české zákazníky, s tímto slibem skutečně doposud vláda nepohnula!

Jiří VALENTA, poslanec (KSČM)