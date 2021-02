Bude InterContinental následovat Transgas?

InterContinental se nestal kulturní památkou. Přestože je to i dle ministerstva výjimečná stavba, přestože prohlášení doporučil i Národní památkový ústav. Prý nebude kulturní památkou kvůli necitlivým zásahům v 90. letech a také v počátcích 21. století.

Divné, vždyť právě prohlášení za památku by mělo bránit dalším méně citlivým zásahům. Uchovat největší díla brutalismu je přitom důležité, jsou součástí historické paměti na to, co vše ještě nedávno vytvořily naše hlavy a naše ruce. Že by na to chtěl někdo zapomenout?

Nedaleký Transgas také nebyl prohlášen za památku a už neexistuje, na jeho místě stojí novostavba. A novostavba se plánuje i u InterContinentalu, a to obchodní dům Brand Store. Prý to nesouvisí. Nevím, zdá se mi, že všechno souvisí se vším a zájmy developerů a spekulantů stojí nade vším.

Snad bude podán rozklad a InterContinental dostane ochranu, kterou si zaslouží.

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr kultury za KSČM