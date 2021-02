Hadr na papuli a děti

Uznávám, je to těžká doba. Děti nemohou nejen do školy, ale mají navíc omezené možnosti k pohybu. Nejsou tělocviky, nejsou kroužky a možností k vyžití venku je, zvláště teď v zimě, omezené množství, navíc když do toho také vstupují vládní represe. Ačkoli některé kroky kabinetu premiéra Babiše sleduji s despektem a říkám si, jestli v době kulturního temna náhodou nepřispěchal s kompenzací v podobě Komedie plné omylů, soudím, že kroky sloužící k záchraně lidských životů a ke zpomalení šíření virového nepřítele, s jakým se lidstvo po staletí nesetkalo, jsou potřeba.

Proč to vše píšu? Jako reakci na poslední vyjádření trenéra fotbalového Slovanu Liberec Pavla Hoftycha – mimochodem, člověka, kterého si pro jeho schopnosti a autoritu velmi vážím. Ovšem ve fotbalovém prostředí. Nevšiml jsem si totiž, že by měl zdravotnické vzdělání se zaměřením na virologii či epidemiologii. I tak se nechal slyšet, že roušky jsou »hadr na papuli«, který není dobrý k ničemu. A že »pasivním přijímáním nesvobody určujeme budoucnost našich dětí«. Ony prý za to nemůžou. A »když nemůžou trénovat, rychle si odvyknou a zjistí, že daleko příjemnější je lenošit«. Nu, a ještě jedna perla: »Stačilo, že nás manipuloval minulý režim, teď si záda ohýbat nenechám.«

Co dodat? Vlastně bych ani nemusel dodávat nic. Co slovo, to perla. Od skutečného »odborníka« v oboru zdravotnické prevence. Ale přece jen tři poznámky.

Zaprvé: lenivění dětí je dlouhodobý jev a souvisí nikoli až tak s koronavirem, ale s dobou, která preferuje počítače, mobily a tablety – a nenabízí dětem zdaleka tolik možností (ovšemže i povinností) k aktivnímu pohybu jako onen manipulátorský minulý režim. Možnosti souvisejí především s tím, že kdysi na to každá rodina měla finance. Nyní nikoli.

Zadruhé: Onen »hadr« není dokonalý, avšak nic lepšího zatím nikdo nevymyslel. A jeho pozitivní efekt potvrzují i lékaři, včetně těch největších kapacit. Proč si myslíte, že za poslední rok bylo tak málo chřipek a angín…?

No a konečně zatřetí: slovo »svoboda«. Můžeme svobodně dýchat, svobodně se pohybovat, říkat své názory, ale také svobodně umřít. Protože svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Mějme na paměti, že jakékoli opatření je lepší než žádné. A každý zachráněný život je dobrý, i za cenu tak minimálních omezení, jaké skýtá rouška. Vždyť co by měli říci naši předkové za válek, v časech hospodářské krize třicátých let, či za rakousko-uherských dob? Opravdu si myslíte, že řešili tréninky dětí…?

Petr KOJZAR