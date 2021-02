Reportáž psaná covidem

Jsem už více než tři měsíce, říkejme tomu, internovaná. To je teď moderní slovo v souvislosti s koronavirem, na ubytovně v nejmenované nemocnici v Praze v Motole.

Spím, a vlastně nespím, protože stále musím myslet na své děti a svého manžela. Neobjala jsem děti takovou dobu, že už pochybuji, zda jsem dobrá máma, či máma vůbec. Neobejmula jsem svého manžela, že už ani nevím, jaké to je, když mě chlácholil, že bude vše dobré. Moje děti se se mnou nepomazlily tak dlouho, že už... asi ani neví, jaké to je. Manžel si snad vzpomíná.

Dnes přivezli pacienta »s COVIDEM«, jednoho z mnoha. Zdá se být v pořádku. Povídali jsme si, je to diabetik jako můj manžel, proto raději nejdu domů, abych ho neohrozila. Jmenuje se Vítek, je mu 38, má doma stejně postiženou dcerku, a bydlí s rodiči. Jsou bohužel v rizikové skupině. Ani neví, kde to chytil. Je mu docela dobře, a kdyby mohl lépe dýchat a neměl horečku, šel by nejraději domů. I když domů… co dcerka a máma a táta? Je to vcelku fajn chlap. Nikdy bych netušila, že bych si takhle mohla popovídat s úplně cizích chlapem. Asi už to na mě moc doléhá. Jdu radši na chvíli usnout.

Dnes ráno jsem se na Vítka moc těšila. Byla jsem zvědavá, o čem si zase popovídáme. Bohužel přes noc se mu zhoršil zdravotní stav. Chvíli byl v kómatu a museli ho intubovat. Vypadá, že spí, ale neustále sebou cuká. Nemůžu se zbavit nutkání kontrolovat Vítka trochu víc než ostatní. Je jich tady strašně moc.

Máme tady nový nával pacientů, snažím se s nimi moc nemluvit, ale nejde to. Jsem asi necitelná. Nechci už dalšího Vítka. Půjdu se radši naobědvat. Ani nevím, co jím. Jsem zpocená, unavená, naštvaná. Jsem na dně, ale musím. Vítek a jiní mě potřebují, proto jsem tady, proto musím.

Dnes mi psal manžel. Když odvádí dcerku do školy, povídá si tam s jinými rodiči. COVID prý není a vakcína je jen nástroj, jak ovládat lidi, a třeba je i na dálku zabít pomocí nanorobotů. Hospody a obchody prý se musí otevřít, protože nikdy nebylo hůře, než je teď. Nechápou, proč se nemůžou jít pobavit s přáteli, s rodinou. Proč nemůžou jít na pivo a do klubů, třeba si zatancovat. Tak mě napadlo… Když tyhle otázky slyším – proč jsem tady, proč tohle dělám? Proč nejsem doma s dětmi a manželem?

Už to vím. Protože Vítek se probral. Půjdu si s ním pokecat. Fakt je fajn.

Dřív jste nám tleskali. A teď?

Pavel JÁCHYM