Ilustrační FOTO - Pixabay

Za karanténu bude příspěvek k nemocenské

Zaměstnanci s nařízenou karanténou budou moci dostávat k náhradě mzdy příspěvek až 370 korun denně, a to podle výše výdělku. Počítá s tím vládní předloha, kterou zrychleně ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Ministerstvo financí připravuje obdobný návrh také pro živnostníky.

Předlohu podpořilo 80 z 99 přítomných poslanců. Proti byli zástupci ODS a dva nezařazení poslanci.

»Cílem tohoto návrhu je motivovat lidi k testování, nahlašování kontaktů a vstupu do karantény nebo izolace, což by mělo zamezit dalšímu šíření infekce mezi lidmi,« řekla poslancům ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). »Jen jedna třetina lidí s příznaky nebo po rizikovém kontaktu jde na testy,« dodala. Lidé podle ní také v případě onemocnění COVID-19 nahlašují méně kontaktů, než odpovídá skutečnosti. Důvodem nízké motivace je podle Maláčové právě obava z propadu příjmů. V případě karantény dostanou lidé 60 procent redukované hrubé mzdy. Například člověk s minimální mzdou přijde za deset dní v karanténě o více než 2,5 tisíce korun, u člověka s příjmem 20 tisíc hrubého dochází k poklesu příjmu o více než tři tisíce korun, uvedla. »Naším návrhem chceme občany motivovat a zlepšit finanční situaci těch, kteří se chovají zodpovědně, zůstávají v izolaci a jsou za to trestáni výrazným poklesem příjmů,« prohlásila ministryně.

Finanční motivace fungovat nebude

Podle návrhu by příspěvek vyplácel zaměstnavatel po deset dnů, o výdaje by si snížil sociální odvody. Součet nemocenské a příspěvku nesmí překročit výši platu. Bonus by se měl vyplácet od března do konce května. Celkové náklady se odhadují na asi 1,2 miliardy korun.

Podle stínové ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové příspěvek nebude motivovat lidi k tomu, nechat se testovat a zůstávat doma v karanténách. »Toto opatření fungovat nebude,« prohlásila. Je podle ní pravdou, že lidem docházejí finance, že prostředky, které měli, už dávno vyčerpali a »dřou bídu s nouzí«. Týká se to podle ní jak zaměstnanců, tak OSVČ i podnikatelů. »Každopádně si myslím, že tento přístup může přinést v praxi i daleko více problémů. Neříkám, že to není možná správný pohled, jak dostat mezi občany peníze, ale ten prvotní důvod, proč to děláme, to, že budou chodit na testy, tak ten přínos bude téměř nula,« míní Aulická.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Vadilo jí také, že lidé s nízkými příjmy budou dostávat dávku nižší než lidé s vyššími příjmy. Příspěvek 370 Kč by podle ní měl být pro nízkopříjmové skupiny zaručen. »Ale tak to není. Ti naopak budou mít tuto částku krácenou, a lidé, kteří, nechci říct, že to nepotřebují, bude to pro ně určitě milé v každém případě, ji dostanou celou. A to si myslím, že už do toho vnáší tu nespravedlnost,« uvedla Aulická. Na návrh Aleny Gajdůškové (ČSSD) budou muset zaměstnavatelé hlásit takzvané nepojištěné dohody. Jde o lidi zaměstnané na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti případně v pracovním poměru malého rozsahu. Sněmovna schválila také další návrh Gajdůškové a vložila do zákona opět povinnost zaměstnavatelů hlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce volná pracovní místa.

Příspěvek i pro živnostníky

Schválený návrh se nevztahuje na živnostníky. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) však poslancům řekla, že v návrhu nového zákona o kompenzačním bonusu připravuje ustanovení, které by umožnilo také živnostníkům s nařízenou karanténou žádat o příspěvek 370 Kč denně. Vláda by o návrhu měla jednat v pondělí. Podle Schillerové by se Sněmovna návrhem mohla zabývat společně s novelou letošního státního rozpočtu 18. února.

Aulická apelovala na ministryni, aby zohlednila také systém kompenzací u osob samostatně výdělečně činných, které pracují, nemají uzavřenou provozovnu a odvádějí sociální a zdravotní pojištění. »Myslím si, že právě tito lidé patří k těm nejvíce poškozeným, kterým se v rámci kompenzací velmi málo pomáhá,« uvedla.

Návrh zákona o příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě nyní projedná Senát.

(jad)