Premiér Andrej Babiš. FOTO - Wikimedia commons

Babiš žádal alespoň o dva týdny času

O prodloužení nouzového stavu jednala Sněmovna již pošesté. Zatím žádosti vlády vždy vyhověla díky podpoře poslanců KSČM. Tentokrát ji ale komunisté odmítli podpořit. Kabinet totiž nesplnil žádnou z podmínek, kterými podmínili svoji podporu při posledním schvalování prodloužení stavu nouze.

Vláda původně žádala o souhlas dolní komory s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do úterý 16. března. Poté, co všechny opoziční strany včetně KSČM, která kabinet toleruje, avizovaly, že vládě nevyhoví, premiér Andrej Babiš (ANO) požádal alespoň o dva týdny času na přípravu požadovaných opatření a zákonů, které se týkají epidemické situace nebo ekonomiky. »Nouzový stav není výmysl vlády. Je to nutný prostředek, aby bylo možné realizovat plošná protiepidemická opatření,« řekl poslancům. Je podle něj nezbytný, aby se zabránilo hrozícímu kolapsu nemocnic.

»Vejdeme do dějin jako stát, který uprostřed války demobilizoval,« varoval vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Poznamenal, že v rámci Evropy je pouze v ČR nouzový stav předmětem politického boje. Opozice by se místo toho měla pokusit vyslovit vládě ANO a ČSSD nedůvěru a nechat ustavit úřednickou vládu, uvedl vicepremiér.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) poslancům řekl, že s uvolněním opatření bez nouzového stavu se epidemická situace zhorší do dvou týdnů v celé ČR a dopadne na nemocnice. »Jakékoli uvolnění je jako otevřít stavidla velké vodě,« varoval Blatný. Lze podle něj jít na břeh řeky a proti velké vodě demonstrovat. »Ale velká voda nás smete,« prohlásil. Pokud by Sněmovna dala souhlas s prodloužením stavu nouze, tak vláda bude podle něj dál pracovat na tom, aby se v březnu vrátila do škol část žáků. Slíbil také, že do dvou týdnů předloží návrh pandemického zákona ke zvládání koronavirové krize.

Totální omezení všeho je nesmysl

Místopředseda výboru pro bezpečnost, člen Ústředního krizového štábu Zdeněk Ondráček (KSČM) připomněl, že vláda navzdory slibům nesplnila požadavky komunistů na širší otevření škol a otevření zimních středisek. Situace s epidemií není podle Ondráčka dobrá i kvůli šíření nákazy v sociálních domovech pro seniory a ve věznicích. Chyba je podle něj v celém systému nastavení opatření. »Systém PES nesestavují virologové a epidemiologové, ale IT pracovníci na základě nějakého matematického modelu předpokládaného vývoje. Pak do něj na ministerstvu vloží nějakou výjimku a celý model se jim rozpadne. Mluvíme o ‚psovi‘, tak řekněme: začne kulhat. Původní PES tak už má mnoho štěňátek a jak se vývojem zdegeneroval, tak přestal i štěkat,« uvedl poslanec.

Člen Ústředního krizového štábu Zdeněk Ondráček (KSČM)

Místo testování podle něj kabinet trvá na omezení mobility všech lidí. »Totální omezení všeho je nesmysl,« prohlásil Ondráček. Řekl, že pokud by vláda vyhlásila hned v pondělí nový nouzový stav, podal by na její členy trestní oznámení pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Lidé jsou zoufalí, nevěří vládě

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky má vláda nástroje k ochraně životů a omezení šíření COVID-19 i bez nouzového stavu, například na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Může podle něj opatření předefinovat, některá ale zároveň nebude možné v aktuální míře vyhlásit.

»Lidé jsou zoufalí, nevěří vládě,« řekl při sněmovní debatě šéf Pirátů Ivan Bartoš. Řada opatření k omezení šíření koronaviru, která vláda vydala, nebyla podle něj odůvodněná a nedávala smysl ani v okamžiku svého vyhlášení.

Vláda podle předsedy ODS Petra Fialy pouze tvrdí, že po neděli se vše zhroutí, pokud nebude trvat nouzový stav. »Hroutí se jenom představa vlády, že bude chodit pořád do Sněmovny, vždycky hodí na stůl žádost o prodloužení nouzového stavu, premiér u toho většinou vynadá opozici, pak někdo cukne, komunisté, a jdeme dál,« řekl.

O nouzovém stavu začali poslanci jednat odpoledne, v době uzávěrky našeho listu debata pokračovala.

(jad)