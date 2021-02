Ilustrační FOTO - Pixabay

Vládu od krysy převzal kovový buvol

Pracovitost, vytrvalost a důvěryhodnost symbolizuje v čínské mytologii buvol, s nímž je spojován nadcházející čínský nový rok. Letos podle lunárního kalendáře připadl na pátek, kdy buvol vystřídal vládu chytré a činorodé krysy.

Každoroční oslavy v oblasti východní a jihovýchodní Asie však budou i v letošním roce omezeny kvůli pandemii koronaviru. Lunární Nový rok patří v Číně k největším svátkům roku. Číňané vítají příchod nového roku tradičně ohňostroji a především rodinnými sešlostmi a hostinami. Domů se vydávají zástupy lidí pracujících či studujících ve velkých městech. Úřady odhadují, že lidé v Číně uskuteční během čtyřicetidenního období kolem Nového roku kolem tří miliard cest.

Kvůli novému typu koronaviru, který se objevil počátkem prosince 2019 v Číně a začal se šířit z jedenáctimilionového města Wu-chan, byly loni v řadě čínských měst všechny velké oslavy nového roku zrušeny. Čínské úřady se v souvislosti s letošními oslavami obávají nové vlny epidemie, proto vyzvaly občany, aby nikam necestovali.

Buvol je druhým z 12 živočichů čínského zvěrokruhu a vládnout bude až do 31. ledna 2022, kdy jej vystřídá Tygr. Ke každému znamení patří v čínském kalendáři také konkrétní prvek, pro rok 2021 a znamení buvola je to kov. Pro Číňany byl vždy buvol symbolem jara a zemědělství, býval také oceňován pro svoji vytrvalost a sílu. Podle legendy buvol dovolil chytré kryse, aby mu seděla na hlavě, když zvířata závodila o své pořadí. Krátce předtím, než buvol proběhl cílem, ale krysa seskočila dolů a hlásila se o vítězství.

Náročný rok

Podle astrologů by měl rok kovového buvola být náročný, ale měl by být lepší než rok 2020, kdy celý svět zasáhla pandemie. Situace ve společnosti by se měla zlepšit a lidé by se měli postupně začít s pandemií a jejími následky srovnávat. Rok bude přát zejména lidem, kteří jsou na sobě ochotni pracovat, umí se spolehnout sami na sebe a jsou vytrvalí. V zaměstnání přijdou nové výzvy, mohlo by se začít dařit i finančně. Lidé by se měli zaměřit na posilování svých přátelství a rozvíjet své dlouhodobé vztahy. Zvlášť důležité a potřebné bude také pečovat o své psychické i fyzické zdraví.

Lidé narození ve znamení buvola (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 a 2009) bývají trpěliví a klidní, občas však mohou trpět prudkými záchvaty vzteku. Vyznačují se také pracovitostí, pragmatičností, mají silný charakter a u ostatních budí důvěru. Jsou spíše konzervativní a mají rádi samotu. Nejvhodnější partnery naleznou v kryse, zajícovi a kohoutovi. Naopak problematický vztah se očekává od spojení se psem, tygrem a kozou, neporozumí si ani dva partneři narození ve znamení buvola.

Svátky jara

Svátky jara (čchun-ťie) neboli nového roku jsou nejvýznamnějším svátkem roku pro Číňany, Tchajwance, Vietnamce, Singapurce, Korejce a Japonce a jsou srovnatelné s našimi Vánocemi. Oslavy trvají 15 dní. Lidé si navzájem přejí dlouhý a šťastný život, obdarovávají se penězi a dárky zabalenými v červeném papíře. Červená je totiž barvou štěstí a života a příjemci má zajistit požehnaný rok. Důraz se klade také na úklid domu před začátkem nového roku a ozdobné dekorace. Součástí oslav jsou i tradiční tance ve zvířecích převlecích. Na jídelníčku pak nesmí chybět tradiční pokrm »ťiao-c'«, tedy taštičky plněné masovou nádivkou se zeleninou.

Šedesátiletý kalendář je v asijských zemích používán společně s gregoriánským kalendářem. Během šedesáti let se pětkrát opakuje rok zvířete podle pořadí ve zvěrokruhu. Tento dvanáctiletý cyklus se dále kombinuje s pětiletým cyklem, kdy se střídají elementy (kov, voda, dřevo, oheň, země), a s dvouletým cyklem, kdy se střídá kladný a záporný princip jin a jang.

Počátek nového roku je pohyblivý, a nastává o prvním novu po vstupu Slunce do souhvězdí Vodnáře, mezi 21. lednem a 20. únorem gregoriánského kalendáře.

Vznik nejstaršího kalendáře v lidské historii se datuje od roku 2637 či 2636 před naším letopočtem, kdy ho zavedl legendární Žlutý císař (Chuang Ti) jmenováním dvanácti zvířat jako svých strážců. Podle legendy stál u zrodu kalendáře Buddha, který svolal všechny živočichy, aby se s ním přišli rozloučit, než opustí Zemi. Dostavilo se jich jen dvanáct, za odměnu jim Buddha přisoudil vládu v čase v pořadí, v jakém přišli: krysa (myš), buvol, tygr, králík (zajíc), drak, had, kůň, ovce (koza), opice, kohout (krocan), pes a vepř.

(čtk)