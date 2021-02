Ilustrační FOTO - Pixabay

Nouzový stav v neděli skončí

Nouzový stav v České republice zítra končí. Sněmovna ve čtvrtek večer po sedmihodinové debatě žádost vlády o jeho další prodloužení odmítla. Pro návrh zvedlo ruku 48 poslanců ANO a ČSSD. Pro jeho přijetí bylo potřebných nejméně 54 hlasů. Z opozice vládní žádost nepodpořil nikdo.

Vláda Andreje Babiše (ANO) žádala o dalších 30 dnů stavu nouze, trval by tedy do poloviny března. Opozici se jí však přesvědčit nepodařilo. Vláda nezískala ani jeden opoziční hlas, podpořit ji tentokrát odmítli také komunisté, kteří vládu tolerují.

Neuspěl ani návrh Stanislava Juránka (KDU-ČSL), aby kabinet mohl prodloužit nouzový stav o dva týdny. Také on získal jen 48 hlasů koaličních poslanců, nehlasoval pro něj ani sám Juránek. Podal ho, jak uvedl, kvůli tomu, aby pokračovala jednání mezi koalicí a opozicí.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip připomenul, že vláda dosud neplnila úkoly, které jí Sněmovna v souvislosti s epidemií koronaviru uložila. Podle něj vláda tyto kroky není ochotna učinit dobrovolně, a proto k nim musí být přinucena tím, že dolní komora neschválí prodloužení nouzového stavu. »Pokud vláda není ochotna dobrovolně na základě dohody naplňovat usnesení, své úkoly v rámci nouzového stavu, nezbývá nic jiného, než aby byla postavena před nutnost využít jiné právní předpisy, aby zajistila boj proti pandemii, a přitom byla schopna najít větší pochopení u mnohem širší skupiny obyvatel, ale i u těch, kteří momentálně nesou odpovědnost v jednotlivých krajích,« uvedl. Přál by si, aby tlak, který Sněmovna nyní vytváří na vládu, vedl k tomu, že vláda začne plnit věci, které dlouhodobě neplní, a že občané budou více akceptovat přijímaná opatření. »Jenom to, že budeme schopni nejen říct, co má kdo dělat, ale také budeme kontrolovat, jak je to plněno, je tím nejzákladnějším postupem, kterým můžeme dosáhnout změny,« uvedl Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Zachovat pomoc vojáků

Za klub KSČM předložil čtyři návrhy usnesení, které ukládaly vládě plnění konkrétních úkolů. Dva z nich Sněmovna schválila. Poslanci tak na návrh KSČM požádali ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby stanovil obecné podmínky krajské hygienické stanice k vyhlášení opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) má s náčelníkem Generálního štábu projednat opatření, aby vojáci zůstali v nemocnicích a zařízeních sociální péče po dobu pandemického stavu.

Zbylé dva návrhy Sněmovna nepodpořila. Komunisté chtěli, aby Sněmovna požádala vládu, aby urychleně projednala a předložila novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a novelizaci pandemického plánu. Neuspěli ani s návrhem, aby Sněmovna požádala ministra vnitra, aby přijal opatření, která může učinit v rámci Integrovaného záchranného systému pro zajištění realizace a kontroly přijatých opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 prosadily ze svých návrhů výzvu vládě, aby připravila program na záchranu drobných a středních podnikatelů formou odpuštění odvodů u živnostníků a odvodů na sociální pojištění pro malé firmy, tedy obnovení programu Antivirus C. Dolní komora také vyzvala vládu, aby bezodkladně projednala návrh ministerstva školství na postupné obnovení prezenční výuky ve školách, testování žáků a přednostní očkování učitelů.

Pirátům se nepovedlo prosadit ani jedinou výzvu vládě.

Zástupci opozice na tiskové konferenci poté, co Sněmovna neschválila prodloužení stavu nouze, uvedli, že s kabinetem chtějí dál jednat o svých návrzích a o dalším postupu při koronavirové pandemii.

Vládní žádost o souhlas s prodloužením nouzového stavu, kterou Sněmovna projednávala ve čtvrtek, byla v pořadí šestá. V minulých případech podpořili kabinet poslanci KSČM.

(jad)