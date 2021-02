Ilustrační FOTO - Haló noviny

Německo se bojí zmutované ČR

Německo s účinností od zítřka považuje Českou republiku za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. Oficiálně to oznámil berlínský Institut Roberta Kocha, který je správcem německého seznamu epidemicky rizikových zemí. Od zítřka zároveň obnoví Německo na pomezí s ČR stálé hraniční kontroly a ještě více zpřísní podmínky pro příjezd ze zahraničí.

Týkat se to bude především pendlerů, překračovat hranice budou smět zřejmě jen pracovníci v kritické infrastruktuře, jako jsou zdravotníci či dopravci zboží.

Nové a přísnější hodnocení znamená, že letečtí, autobusoví či železniční dopravci již nebudou smět dopravovat pasažéry z ČR do Německa. Zákaz se nevztahuje na německé občany a cizince, kteří v Německu žijí. Protože je ČR přímým sousedem Německa, očekává se i omezení automobilové dopravy. Konkrétní podmínky podle DPA ještě nebyly stanoveny. Německý ministr vnitra Horst Seehofer právě přímým sousedstvím zdůvodňuje nezbytnost hraničních kontrol, aby policisté mohli již na hranicích vracet ty cestující, kteří do Německa vstoupit podle nich nemusí.

Konkrétní podobu výjimek ještě stanoví samy spolkové země. Není vyloučeno, že Bavorsko se Saskem pendlerům nabídnou více možností, jak se dočasně v Německu ubytovat. Sasko už delší dobu nabízí příplatek 40 eur, pokud český pendler na jeho území nocuje. Evropská komise se již obrátila na Německo, aby pro pendlery zajistilo výjimku. Zemské vlády v Bavorsku a Sasku dostávají podobné žádosti od hospodářských svazů, které se obávají uzavření hranic.

Spolu s ČR je na aktualizovaném německém seznamu i SR a s několika výjimkami také rakouská alpská oblast Tyrolsko.

Polský prototyp

Za »pýchu celé Polské republiky« označil prezident Andrzej Duda prototyp zařízení, které je schopno rozpoznat v dechu člověka, zda se nakazil koronavirem. Polský přístroj funguje podle hlavy státu podobně jako testery, kterými dopravní policisté kontrolují, zda řidiči nejsou pod vlivem alkoholu. Ale teprve jej čekají testy a schvalování, takže ještě není dostupný. »Fouknete do otvoru a doslova po pár vteřinách se na displeji objeví výsledek. To skutečně dělá dojem,« prohlásil Duda podle agentury PAP poté, co si přístroj osobně vyzkoušel - s negativním výsledkem.

Sputik v praxi

Maďarsko začalo jako první členská země Evropské unie očkovat proti koronaviru ruskou vakcínou Sputnik V. Podle agentury AFP to na tiskové konferenci oznámila hlavní maďarská lékařka Cecília Müllerová. Budapešť k tomu přistoupila ještě před stanoviskem Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) k této vakcíně. »Dnes začínáme očkovat vakcínou Sputnik V. Očkovat se bude ve vakcinačních střediscích určených úřady,« sdělila Müllerová.

Maďarské úřady daly předběžný souhlas k použití Sputniku V už minulý týden, o čemž v neděli na Facebooku informoval ministr zdravotnictví Miklós Kásler. Povolení očkovat již čtvrtou vakcínou v zemi podle něj následovalo poté, co Centrum pro veřejné zdraví dokončilo všechna nezbytná prověřování ruského preparátu.

Prvních 40 000 dávek ruské vakcíny do Maďarska dorazilo už 2. února. Podle lednové smlouvy má Rusko této zemi dodat během tří měsíců celkem dva miliony dávek.

Finanční balík blíž

Pouze v rukou vlád a parlamentů členských zemí Evropské unie je termín rozdělování mimořádného finančního balíku na podporu hospodářského oživení po koronavirové krizi. Poté, co fond obnovy obsahující 750 miliard eur (19,5 bilionu korun) schválil Evropský parlament i členské státy, musejí ještě orgány jednotlivých států schválit splácení společné půjčky. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, že první peníze by mohly být k dispozici v polovině roku.

Zásadní část fondu odsouhlasil tento týden europarlament a po něm i členské státy. Dohodnuté podmínky počítají s tím, že by finance měly mířit do šesti oblastí, jimiž jsou podpora přechodu ke klimaticky šetrné ekonomice, digitalizace, stimuly pro firmy postižené krizí, sociální pomoc pro nejzasaženější obyvatele, posílení zdravotní péče a podpora mladých lidí.

