Trump se podněcování ke vzpouře nedopustil, rozhodl Senát

Americký Senát rozhodl, že bývalý prezident Donald Trump se v souvislosti s násilnostmi v Kongresu z letošního 6. ledna nedopustil podněcování ke vzpouře. Pro odsouzení republikánského exprezidenta hlasovalo 57 senátorů, k dosažení potřebné dvoutřetinové většiny chybělo deset hlasů. Trump výsledek hlasování uvítal a proces označil za další fázi honu na čarodějnice. Podle vůdce republikánů v Senátu Mitche McConnella ale není pochyb o tom, že Trump je za vyvolání násilností morálně zodpovědný.

Pro Trumpovo odsouzení hlasovalo i sedm republikánů, což je v takzvaném impeachmentu nejvíce. Za poslední rok je to podruhé, co Trump ústavní žalobu přestál a byl osvobozen. Jednání Senátu provázela přísná bezpečnostní opatření, před budovou Kongresu stáli ozbrojení členové národní gardy.

Demokraté podali ústavní žalobu na Trumpa za jeho roli při násilnostech v Kongresu, na který v lednu zaútočil dav Trumpových stoupenců. Ten den zákonodárci měli na programu potvrzení výsledků listopadových prezidentských voleb, v nichž zvítězil kandidát Demokratické strany Joe Biden. V souvislosti s výtržnostmi v Kapitolu zemřelo pět lidí.

Vůdce republikánské menšiny v Senátu Mitch McConnell krátce po hlasování, kdy se vyslovil pro Trumpovo osvobození, o exprezidentovi řekl, že je za nepokoje "prakticky a morálně zodpovědný". McConnell, který dříve patřil k Trumpovým spojencům, také prohlásil, že Trump ostudně porušil své prezidentské povinnosti. Připomněl, že někdejší šéf Bílého domu by také mohl být souzen podle trestního práva. Proti jeho odsouzení v Senátu tento vlivný republikánský politik hlasoval kvůli tomu, že proces proti Trumpovi po skončení jeho funkčního období považoval za protiústavní.

"Šestý leden se ve Spojených státech zapíše do historie jako den hanby. To, že Donald Trump nebyl odsouzen, se do historie zapíše jako hlasování hanby," řekl šéf senátní většiny, demokrat Chuck Schumer.

Demokraté se během nyní ukončeného procesu snažili dokázat, že Trump svými výroky o údajně zfalšovaných volbách a nutnosti tvrdě bojovat za jeho vítězství své stoupence vybízel k násilí. Pomocí impeachmentu mu chtěli zabránit v tom, aby se o prezidentský úřad mohl v roce 2024 ucházet znovu, o čemž Trump uvažuje. Trump svým stoupencům vzkázal, že "naše historické, vlastenecké a nádherné hnutí Udělejme Ameriku znovu velikou právě začíná" a že o další podrobnosti se s nimi podělí v příštích měsících.

Britská veřejnoprávní stanice BBC uvedla, že osvobození v základní rovině znamená pro Trumpu výhru. Nicméně záběry jeho příznivců, jak s americkou vlajkou v ruce plundrují Kapitol, se už navždy budou spojovat se "značkou Trump". "Každé shromáždění, které uspořádá, bude vyvolávat vzpomínky na tyto výtržnosti," uvádí BBC.

Loni v únoru byl Trump osvobozen při impeachmentu v souvislosti s údajným zneužitím funkce a mařením spravedlnosti se snahou přimět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke kroku politicky výhodnému pro Trumpa. Agentura AP upozorňuje, že před rokem šlo o složitou žalobu kvůli snahám najít špínu na tehdejšího rivala Joea Bidena. Nynější proces byl nabitý emocemi, o něž se postarala drsná videa z útoku na Kongres, tedy z událostí, které nečekaně odhalily zranitelnost americké demokracie.

