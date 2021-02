Ilustrační FOTO - Pixabay

Krize dostala letectví do potíží, návrat do normálu potrvá roky

Obří rušení letů i leteckých linek, úbytek milionů cestujících a miliardové ztráty aerolinek i letišť. Tak během jediného roku změnila koronavirová krize letectví, které patří nejpostiženějším oborům. Další vývoj je nyní nepředvídatelný, návrat do normálu ovšem nejspíš potrvá několik let, řekl ČTK odborník na leteckou dopravu Jakub Habarta ze společnosti Deloitte. V Česku krize dostala do existenčních potíží dopravce Smartwings a ČSA, velké ztráty počítají i letiště.

Pandemie obrátila dosavadní vývoj v letectví v Česku, které v posledních letech zažívalo setrvalý růst. Pražské letiště po letech rekordních čísel odbavených cestujících loni přišlo ve srovnání s rokem 2019 o 79 procent pasažérů. Celkem jich odbavilo 3,66 milionu, což je nejméně za posledních 25 let. Na téměř 20leté minimum klesl také tuzemský letový provoz, který meziročně oslabil o 58 procent na zhruba 380.000 letů.

V centru pozornosti byla během roku situace letecké skupiny Smartwings Group, do níž patří Smartwngs a ČSA. Skupina loni přepravila 1,8 milionu cestujících, což je meziročně o 81,5 procenta méně. Aerolinky se kvůli tomu loni na jaře ocitly v ekonomických problémech a od konce srpna jsou pod ochranným moratoriem před věřiteli. To vyprší v závěru února a majitelé ČSA připustili, že firmě hrozí insolvenční řízení.

Skupina žádá o finanční pomoc stát, v posledních týdnech zaslala vládě žádost o přibližně půl milionů korun kompenzací za jarní zrušené lety a více než miliardu korun pro ČSA. Bez těchto peněz podle skupiny dopravce nepřežije. Stát ale zatím speciální pomoc pro dopravce neplánuje. Miliardové ztráty počítají i Letiště Praha či Řízení letového provozu.

Krize vedla i k propouštění. Smartwings Group v létě rozhodlo o propuštění až 600 zaměstnanců, což je skoro čtvrtina skupiny. Dalších 600 pracovníků opustilo pražské letiště, které pro ně kvůli výpadkům v provozu nemělo další využití. Před krizí letiště zaměstnávalo kolem 2900 lidí.

Obří propad poptávky zasáhl i prodejce letenek, poptávka meziročně klesla o více než 85 procent. To změnilo i nákupní chování cestovatelů, nyní mnohem déle vyčkávají na vývoj situace. Dopravci zároveň změkčili některé podmínky například při změně rezervací.

Další vývoj v letecké dopravě je podle expertů složité odhadovat. "Letectví doplácí na nejednotnost a nepředvídatelnost opatření po celém světě. Lidé kvůli tomu necestují," řekl Habarta. Věří, že letecká doprava se v budoucnu vrátí do předkrizové kondice, potrvá to však několik let. Poukázal přitom na nákup letadel dopravci ve světě.

S několikaletým návratem do normálu souhlasí i zástupci letecké dopravy. Například pražské letiště takto odhaduje návrat do předkrizových čísel. I proto zatím neruší své rozvojové plány na rozšíření letiště. Nejisté je i chování dopravců, například při stanovování ceny letenek. Podle Habarty zde mohou působit dva faktory. Ceny může zvýšit snaha dopravců eliminovat své ztráty. Na druhou stranu některé aerolinky mohou ceny tlačit dolů ve snaze rozproudit poptávku a zároveň posílit svou pozici na trhu.

(čtk)