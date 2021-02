Roman Šebrle a Lidie Vajnerová

Soutěž iQvýzva baví děti a pomáhá učitelům

Libovolně ztvárnit molekulu vody, sestrojit raketu, postavit most nebo vymyslet řetězovou reakci z čehokoliv – to jsou příklady úkolů základních kol on-line soutěže iQvýzva, kterou pro děti z celé republiky připravila liberecká iQLANDIA.

Cílem soutěže je zábavnou formou upozornit děti například na důležitá ekologická témata, jako je nedostatek vody a zároveň jim ukázat, že fyzika a chemie nejsou jen v učebnicích, ale všude kolem nás. V době distanční výuky pomáhá iQvýzva i pedagogům. Ti mohou úkoly zadávat dětem v rámci různých předmětů, a spojit tak výuku s možností ocenění v soutěži. Soutěž probíhá od října 2020 až do 14. května 2021, kdy v iQLANDII proběhne finále.

Tzv. iQvýzva navazuje na minulé ročníky soutěže Veselý stroj, je určena dětem do patnácti let, a ačkoliv je koncipována jako volnočasová aktivita, může nyní významně pomoci i pedagogům. »Školy jsou stále zavřené a distanční výuka je velmi náročná na přípravu. Úkoly z iQvýzvy mohou učitelé zadat žákům na doma v předmětech, jako je fyzika, chemie, ale třeba i pracovní činnosti či výtvarná výchova. Děti se baví, učí a ještě mohou vyhrát hodnotné ceny,« řekla Lidie Vajnerová, zakladatelka iQLANDIA, o.p.s.

Vítězky kategorie 7-12 let, zcela vpravo organizátorka J. Mrázková

Voda i řetězové reakce

První, výtvarné, kolo soutěže mělo například na téma voda. »Ústředním prvkem byla molekula vody, kterou mohli soutěžící libovolně zakomponovat do svých obrázků. Menší děti se tak dozvěděly, že i voda se dělí na menší části než jenom kapky. Starším pak měly prostor atraktivně zpracovat procesy související s vodou – výtvarně se dá pojmout například fyzikální proces přeměny vody. Fantazii se meze nekladly,« dodala Vajnerová.

V dalším kole pak děti natáčely videa řetězových reakcí, které nemusíme hledat jenom v chemických procesech, ale všude kolem nás. Aktuálně děti staví z čehokoli libovolný most a v posledním 4. kole budou sestrojovat raketu. Děti se mohou zúčastnit samy nebo v až čtyřčlenných týmech. K možnosti výhry a účasti ve finále stačí soutěžit jen v jednom soutěžním kole, a to nejpozději do 14. dubna 2021.

Soutěž probíhá on-line. Děti úkoly zpracují doma, zdokumentují je a nahrají na web www.iqlandia.cz/iqvyzva, kde naleznou i pravidla soutěže včetně všech termínů a cen, které mohou vyhrát. Příklady cen pro vítěze jsou grafický tablet, akreditace na Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm 2021, kapesné 500 Kč na dětský bankovní účet, deskové hry, experimentální a tvořivé sady, sady popelniček, vstupenky do liberecké iQLANDIE a iQPARKU nebo na atrakce v Centru Babylon. Autoři nejlepších prací v každém kole se mohou těšit na tyto atraktivní ceny, a navíc postoupí do velkého finále, které se uskuteční 14. května v iQLANDII (nebo v on-line podobě dle epidemiologické situace v ČR).

(mac)

FOTO – iQLANDIA