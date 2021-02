Nový nouzový stav

Vláda včera na základě žádosti hejtmanů vyhlásila na 14 dní na celém území České republiky nouzový stav kvůli epidemii COVID-19. Nový stav nouze potrvá do 28. února. Začal o půlnoci a navázal tak na dosavadní nouzový stav, který ve stejnou dobu skončil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že podle analýzy kabinetu je postup v souladu s Ústavou. Podle některých právníků či šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) však Ústavu a Sněmovnu obchází.

Všichni hejtmani, včetně pražského primátora, požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu na území svého kraje po dopoledním jednání s ministry. Po čtvrtečním nesouhlasu Sněmovny s prodloužením dosavadního stavu nouze to podle Babiše byl jediný způsob, jak zachovat dostatečná opatření proti nemoci COVID-19. Kabinet plánuje o další podobě boje s epidemií jednat s opozicí. Hejtmani i zástupci sněmovních stran mají k řadě opatření výhrady.

Ve svém usnesení Asociace krajů označila žádost za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí. Hejtmani vyzvali ministra zdravotnictví, aby se některá opatření upravila, ode dneška by se to mělo týkat omezení úředních hodin. »Vnímáme to jako nesmyslné, naopak se někde vytvářejí fronty a epidemie se může zhoršit,« uvedl jihočeský hejtman a předseda Rady Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS). Vyjasnit by se také podle hejtmanů měly podmínky amatérského sportu a kultury. Jde jim ale také o postupný návrat dětí do škol či o to, aby vláda o situaci lépe informovala.

KSČM jde především o výsledek

Poslanec KSČM a člen ústředního krizového štábu Zdeněk Ondráček včera v Partii na TV Prima uvedl, že KSČM jde především o výsledek. »Mně nejde o to, kdo s návrhem přijde, ale jde o výsledek. Jestli je takový, že se narovnají nějaké nesmysly, tak je to dobré pro občany České republiky,« uvedl. Podle něj jsou pak požadavky, s kterými jdou hejtmani do jednání, přesně ty, které nastolovala KSČM.

»Některá opatření jsou nadbytečná a my o nich dlouhodobě hovořili s tím, že bychom republiku konečně trošku rozvolnili. To, že jsme nepodpořili prodloužení nouzového stavu, bylo to nejlepší, co jsme pro tuto republiku mohli udělat,« připomněl. »Umožnili jsme, že se do toho zapojili hejtmani napříč politickým spektrem, problém není opozice nebo koalice, problém je to nás všech, takže to můžeme řešit společně, nebo na něj taky společně dojedeme,« vysvětlil Ondráček.

Dalším bodem KSČM byla regulace venkovního sportování, třetím tématem bylo rozvolnění obchodů a služeb, čtvrtým zrušení nouzového stavu a pátým přijetí potřebné legislativy. »Přijali jsme návrh, který umožňuje Správě státních hmotných rezerv nákupy i bez nouzového stavu, tím jsme odstranili zásadní právní problém, o nasazení armády jsme také hovořili dostatečně, tedy že tam možnost podle stávajícího zákona je, což se hned ukázalo,« připomněl Ondráček s tím, že i když vláda tyto podmínky znala, nedělala nic. »To, co říkali vládní představitelé, byly vědomé lži a během pár hodin se prokázalo, že to jsou fabulace, že jenom strašili národ, že potřebují nouzový stav,« konstatoval Ondráček.

Za chaos může především ČSSD

Co se týče návratu dětí, upozornil, že na posledním jednání se postavila proti jejich návratu do škol »jako jeden muž« sociální demokracie a zabránila tak rozvolnění. Za chaos, který tady je, tak podle něj může především ČSSD. Doplnil také, že děti je možné testovat i neinvazivními testy, že by si mohly i samy provádět testování. »Proč tady jede byznys jen na některé formy testování, když tady jsou i čeští výrobci, kteří jiný způsob umožňují?« podivil se.

Ondráček také pohovořil o očkování. Očkovat se v této chvíli nenechá, protože si již onemocněním COVID-19 prošel, takže podle svých slov zatím tuto potřebu nemá. Každopádně se nyní snaží jednat o dovozu ruské vakcíny Sputnik V. »Domnívám se, že občané mají mít právo, aby se rozhodli, jakou látkou chtějí být očkováni, ať je to americká, evropská, čínská nebo ruská. Dejte lidem, pokud se rozhodnou nechat se očkovat, možnost výběru,« uvedl Ondráček s tím, že jestli to schválí nebo neschválí Evropská agentura pro léčivé přípravky, tak tu máme ještě Státní ústav pro kontrolu léčiv. »Ono to jde, pokud budou chtít,« uzavřel Ondráček.

Kolik je ve vládě králíků?

V současné době není podle opozičních poslanců situace vhodná k tomu, aby se měnila vláda. S premiérem chtějí dál jednat o revizích opatření i pandemickém zákoně.

Odcházet v této situaci z vlády nepovažuje za účinné ani ČSSD. Jednání s premiérem jsou podle místopředsedy poslaneckého klubu ČSSD Ondřeje Veselého velmi problematická. Na jaře vše podle něj fungovalo, protože rozhodoval Ústřední krizový štáb. Premiér se nyní vedení nechce vzdát, prohlásil Veselý. »Když z té vlády utečeme, bude to jen na tom člověku (premiérovi), který to úplně chaotuje. Devět ministrů se tam bojí jak králíci, když na ně premiér zařve, tak zalezou pod stůl a koukají do země. Jenom pět ministrů mu vzdoruje a něco někam posouvají,« řekl v Partii.

KSČM podle Ondráčka o toleranci či netoleranci vlády zatím nejednala. Kdyby podle něj v současné situaci vláda padla, nic podstatného se nezmění. »Jsme osm měsíců před volbami, pokud bude potřeba prosadit podstatné věci, tak to dokážeme napříč politickým spektrem. I kdyby tady do té doby byla jednobarevná vláda, tak pokud by chtěla něco prosadit, stejně si musí najít podporu,« nastínil poslanec KSČM.

Opozice vidí šanci

Babiš v posledních dnech uváděl jako jediné řešení situace to, aby o vyhlášení nového nouzového stavu kabinet požádali právě hejtmani. Kabinet podle něj disponuje analýzou, podle které je takový postup v souladu s Ústavou. Tomu odporují někteří ústavní právníci či Vystrčil. »Je zřejmé, že příslušné ustanovení zákona se vztahuje na situaci, kdy v zemi nouzový stav není, a ukáže se potřeba jej mít. V ČR však nouzový stav trvá už od října,« podotkl Vystrčil. Upozornil kabinet na to, že právní řád nabízí řadu prostředků pro boj s epidemií, aniž by při tom bylo nutné »obcházet či pošlapávat ústavní pořádek«.

Opoziční politici vidí šanci, že jednání vlády a opozice v příštích dnech mohou přinést změnu v boji České republiky proti epidemii COVID-19. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že premiér Babiš a vláda dostali díky nesouhlasu Sněmovny s prodloužením nouzového stavu zprávu, že se mají za poslanci vrátit a jednat. »Máme příležitost přijmout rozumné nevyhnutelné změny, dát boji s pandemií a ekonomické pomoci strádajícím lidem konečně silný plán, srozumitelný řád, a taky novou důvěru,« uvedl. Dosavadní postup vlády podle něj nefungoval, teď je šance s tím něco udělat.

Obdobně reagoval předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. »Kdybychom to ve čtvrtek prohlasovali, tak by žádná debata dál nebyla. Premiér by se choval dál jako dosud, teď snad přijde změna,« uvedl. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) žádá postupný návrat dětí do škol, otevření maloobchodů při dodržování hygienických opatření, dostupnější testování či zrychlení očkování, uvedl Fiala.

(cik, zmk)