Mrazy, že jeden do druhého vrazí

Silné mrazy s teplotami až pod minus 12 stupňů Celsia v České republice potrvají asi do noci na úterý. Ve většině republiky bude velký mráz ještě dnes dopoledne a na východě země po celý den.

Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Velké mrazy byly v ČR po celý minulý týden, na některých místech rtuť opakovaně spadla až pod minus 30 stupňů.

Aktuální výstraha před mrazy platí pro většinu ČR do dnešních 11.00. V Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji bude silně mrznout asi až do půlnoci. Meteorologové varovali, že lidem hrozí prochladnutí, nebo i omrznutí nechráněných částí těla. Lidé by proto neměli zapomenout, pokud půjdou ven, obléci si několik vrstev oblečení a vzít si vhodné boty. Malé děti nebo starší a nemocní lidé by měli zůstávat venku jen po co nejkratší dobu.

ČHMÚ již dříve vydal výstrahu před silnými mrazy platnou do odvolání. Nyní upřesnil, že v úterý se zřejmě oteplí. »V pondělí večer a v noci na úterý bude přes naše území přecházet od západu okluzní fronta, v úterý přes den a večer teplá fronta,« oznámili pracovníci ústavu. Podle předpovědi ČHMÚ se v úterý přes den teplota na jihozápadě země dostane až na dva stupně nad nulou. Ve středu teploty v ČR mohou vystoupat až na plus čtyři stupně Celsia.

V Jelení skoro -32…

Pod minus 30 stupňů Celsia klesly včera ráno teploty v Krušných horách. Nejvíce mrzlo v Jelení na Karlovarsku, kde bylo podle grafu automatické stanice až k minus 32 stupňům.

V Jelení teploty dosáhly minima mezi 6.00 a 8.00 ráno. Teplota k minus 32 stupňům by znamenala dosud nejnižší teplotu v této zimě v ČR, není to však oficiální údaj. »Stanice má ale výpadek, takže přesnou hodnotu nyní nelze určit. Z údajů blízkých stanic měla nejnižší teplotu Rolava, kde bylo minus 28,4,« řekl Josef Cink z plzeňské pobočky ČHMÚ. I v Šindelové na Sokolovsku bylo okolo 8.00 ráno 25 stupňů pod nulou.

Také ve větších městech včera ráno silně mrzlo. Karlovy Vary měly na letišti asi minus 18 stupňů Celsia, podobně jako v Chebu. V Sokolově bylo ještě o zhruba jeden stupeň chladněji.

Po rozednění se ale začalo rychle oteplovat, přispívala k tomu i téměř jasná obloha a slunečné počasí. Podle předpovědi tak teploty v kraji měly stoupnout na minus pět až minus dva stupně Celsia, na horách mezi minus sedmi až minus čtyřmi stupni.

…na Rokytské slati »jen« -30,6

Na šumavské Rokytské slati naměřili včera meteorologové minus 30,6 stupně. Je to zřejmě nejnižší teplota letošní zimy v ČR. Na Jezerní slati bylo včera minus 29,8 stupně, na Březníku minus 29,9 stupně. »Jinak je v nižších polohách mezi minus deseti a minus osmnácti, podle toho, jak je to kde s oblačností,« řekla Eva Plášilová z českobudějovické pobočky ČHMÚ.

(zmk)