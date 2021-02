KPRF nemůžete zastrašit policejními raziemi

Vzhledem k tomu, že se krize socioekonomické situace v Rusku prohloubila a vzrostly protestní nálady ve společnosti, vládnoucí kruhy vyvíjejí větší úsilí k potlačení nespokojenosti veřejnosti. Po přijetí represivních zákonů a eskalace informační války proti disidentům zahájila kriminálně-oligarchická buržoazní »elita«, která je obviňovaná z luxusního života na pozadí masové chudoby Rusů, novou kampaň zastrašování. Úřady, jež byly extrémně znepokojeny masovými demonstracemi, které se konaly po celém Rusku 23. ledna, ve své touze upevnit politický prostor dosáhly naprosté paranoie.

Dne 30. ledna t. r. se moskevští policisté skutečně pokusili zastrašit vůdce řady místních stranických poboček Komunistické strany Ruské federace (KPRF) v Moskvě jako údajné potenciální účastníky neoprávněné akce plánované na nadcházející neděli. Důstojníci donucovacích orgánů tedy vpadli do bytů prvního tajemníka místní stranické pobočky »Timirjazevskoje« Petra Zvjaginceva, sekretářky pro organizační práci místní stejné pobočky Jeleny Bakanasové, prvního tajemníka místní stranické pobočky »Kalininskoje« Andreje Čivikova, prvního tajemníka místní stranické pobočky »Arbat« Nikolaje Kotova a jeho příbuzných, kterým předložili žalobu za údajné porušení veřejného pořádku kvůli jejich údajné účasti na demonstracích, které se konaly 23. ledna.

Falešné obvinění

Policie zároveň v některých případech odkazovala na údaje z videozáznamu, přičemž ignorovala skutečnosti pobytu všech uvedených osob minulou sobotu buď na pracovišti, nebo v karanténě kvůli potvrzené diagnóze COVID-19. Z uvedených komunistů se žádný akcí, které mu byly přičteny, neúčastnil!

Touha zaměstnanců orgánů pro vnitřní záležitosti za každou cenu získat telefonní číslo nepřítomného soudruha Zvjaginceva a jeho ženy, bezohledný pokus donutit koronavirem nemocnou soudružku Bakanasovou jít na policejní stanici (pod hrozbou, že pokud tak neučiní, tak do jejího bytu zavolají speciální jednotku ministerstva pro mimořádné situace) - to vše samozřejmě dokazuje jasný záměr vládnoucí třídy zcela a do důsledků zastrašit všechny ty, kteří nesouhlasí s režimní politikou, a zlomit vůli lidu k odporu vůči politice loupeží a sociální genocidy. Mimochodem, následně obdržené informace o příkazu moskevského hlavního ředitelství pro vnitřní záležitosti okresnímu policejnímu oddělení o tom, že mají obejít »potenciální účastníky« akce 31. ledna, a prohlášení policistů, které přišlo řadě komunistů, o tom, že jsou na seznamech Federální služby bezpečnosti, jasně ukazují skutečné cíle státní moci.

Zavádění cesty degradace

Vyjadřujeme důrazný protest proti úmyslu vládnoucích kruhů zasít do země atmosféru totálního dohledu, politického vyšetřování a pronásledování disentu. Skutečné odmítnutí vést dialog se společností, násilné zavádění zcela zkrachovalé kapitalistické cesty degradace a zániku ruské společnosti, prozrazuje záměry vládnoucí třídy. Současně Kreml a vláda ve skutečnosti zavírají oči před kriminálními aktivitami ilegálních developerů, drogové mafie, kyberzločinci, zkorumpovanými úředníky, finančními podvodníky atd. Úmyslem státní moci není potlačit činnost kriminálních živlů, ale všech těch, kteří jsou nespokojeni se současným systémem - což povede k tragickému konci. Zbavením ruského lidu práva na život v naší zemi, prosazováním nepopulárních buržoazních »reforem«, které je připravují o poslední kousek chleba, zavedením de facto zákazu pokojných protestů zajištěných Ústavou Ruské federace, vládnoucí skupina vlastními rukama tlačí naši zemi do propasti vřavy a destabilizace situace.

Komunisté v Moskvě budou pokračovat v boji proti bezpráví, proti svévoli policie a proti diktatuře oligarchického hlavního města jako celku. Prohlašujeme naši solidaritu s ruským lidem a vyjadřujeme důrazný protest proti pokusům zapojit KPRF a široké masy občanů země do hašteření kompradorů a globalistů, do střetu zájmů uvnitř vládnoucí třídy, v boj politických ambicí vládců Kremlu a liberálních vůdců – obě tyto strany usilují o získání podpory lidu ne pro dobro většiny, ale pro své sobecké cíle, v zájmu záchrany ruského kapitalismu. Trestně represivní metody potlačování jediné alternativní síly – KPRF – nikdy nepřinutí komunisty opustit boj za socialismus!

Valerij RAŠKIN, první tajemník Moskevského MV KPRF