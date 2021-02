Každý po svém…

Rakousko obnovilo výuku, Česko nouzový stav. Byť jsou našimi jižními sousedy, zpráva tam odtud působí jako z jiného světa. Rakouské děti opět chodí do škol. Byla tam plně obnovena výuka. Sice s drobnými omezeními (střídavá výuka, dělení tříd a poslední den v týdnu distanční výuka pro všechny), ale tak či onak v Rakousku se vrací k normálu. Tamní vláda se totiž na tento krok logisticky skvěle připravila. S dostatečným časovým předstihem nakoupila pět milionů antigenních testů (doufám, že naše česká vláda je alespoň objednala, viz naše podmínka z ledna tohoto roku k nástupu dětí do škol), navíc každá rodina se školákem dostala jednu testovací sadu zdarma k vyzkoušení.

Testy byly provedeny u 280 tisíc vracejících se žáků. A žádné drama se nekonalo. Pozitivních vyšlo jen 123 z nich (0,04 %). Testovat se mají dvakrát týdně.

Stejně je na naše poměry těžko uvěřitelný fakt, že za dva měsíce zanedbané výuky obdrželi rodiče od vlády jako kompenzaci mimořádný příspěvek 370 euro za každé dítě. Podle rakouského ministra školství Heinze Fassmanna zaplatil stát za test pro žáky 350 milionů korun.

Jen u nás se ukázalo, že tzv. rozumní a zkušenější hejtmané přesvědčili v kritické chvíli ty »ambiciózní«, aby se raději zřekli své odpovědnosti a přenesli ji zpět na vládu České republiky! Proč asi?

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM