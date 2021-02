100. výročí založení KSM

Komunistická mládež měla nezastupitelnou úlohu v průběhu uplynulého století na dění v Československu i České republice. V roce 1918 se zhroutil starý svět. Vznikla Československá republika, lidé vítali události s nadšením a věřili, že bude lépe. Armáda zvládla situaci v pohraničí s Poláky i Němci a zdálo se, že nic nebrání v budování naší země. Sen o spravedlivé republice se ale brzy rozplynul. Lidé dřeli jako dříve a bez zastání, mnoha rodinám chyběli tátové a synové, kteří padli v první světové válce. Byla nouze o ošacení, potraviny i uhlí. Lidé brali spravedlnost do svých rukou. V prosinci 1920 přetekla trpělivost obyvatel, a když byla potlačena generální stávka pracujících střelbou četnictva do dělníků, na mnoha místech v Československu začala se výrazně radikalizovat mládež. Únor 1921 byl mezníkem. Byl ustaven Komunistický svaz mládeže (KSM), který se vrhl do usilovné politické práce. Mladí komunisté pomáhali zakládat v květnu 1921 KSČ, starali se o rodiny postižené nezaměstnaností. Velmi brzy překročili hranici 1000 členů KSM. Pomáhali starším soudruhům a odborářům. Pořádali výlety pro děti, cvičili v Dělnických tělovýchovných jednotách. Tehdejší politická moc se jich tak bála, že v roce 1930 nechala do komunistické mládeže střílet v Radotíně. Práce komsomolců byla znát i v boji proti Henleinovcům a nastupujícímu fašismu. Za okupace pomáhali v protifašistickém odboji i za cenu vlastních životů.

V roce 1989 pouhých deset dnů po státním převratu začali mladí komunisté zakládat první kluby dělnické komunistické mládeže. Ten první byl ustaven 27. 11. 1989, kde jinde než ve vysočanské Kolbence známé jako ČKD Elektrotechnika. Touha žít dál ve spravedlivém světě vedla tyto mladé lidi ke znovuzaložení Komunistického svazu mládeže. Ustavující sjezd se konal 13. 4. 1990 v pražských Střešovicích. V té době čítal KSM asi 300 členů. Na 1. sjezdu v březnu 1991 tento svaz čítal neuvěřitelných 11 500 členů. Navazoval na tradice mládeže z první republiky a obhajoval myšlenky socialismu a komunismu. Radikální činnost, která ostatně k mladým lidem patří, vedla i současné mocné k zákazu činnost KSM, naštěstí ale krátkodobě. Odpor k postupu naší vlády vyjadřovali levicově smýšlející lidé z celého světa.

Komunistický svaz mládeže je součástí i mezinárodních pokrokových organizací, jako je Mezinárodní svaz demokratické mládeže. Jsem rád, že v této složité politické situaci má naše země svou komunistickou mládež. Přeji jí mnoho úspěchů a šťastných dnů, protože to, co dělají, je dobré pro nás všechny. Jsem hrdý na to, že jsem byl zakládajícím členem KSM v roce 1989 a měl jsem tu čest do roku 1991 být předsedou Ústřední rady KSM. Tak, děvčata a kluci z KSM, přeji vám do té druhé stovky let hodně úspěchů a elánu.

Petr ŠIMŮNEK, 1. místopředseda ÚV KSČM