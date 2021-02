Utekl Hitler do Argentiny?

Věděli jste, že USA přijaly po 2. světové válce na půl milionu nacistických zločinců, které nejenže dekriminalizovaly, ale ještě je vycvičily pod svými křídly v boji proti »komunistickému nebezpečí«? To je informace, kterou samozřejmě současná historiografie ani současný mediální mainstream nijak aktivně nešíří – nehodí se to totiž propagandě o nejúžasnější (americké) demokracii světa.

Že nějaké bývalé nacistické »lékaře« Mengeleho kalibru USA přijaly a postavily do čela pokusů na lidech, odvysílala před lety v jednom dokumentu kupodivu i Česká televize (jakkoli ho z logických důvodů »uklidila« až do popůlnočních hodin). Mlčet o tom nešlo, protože z toho v USA v polovině 90. let (za Clintonovy administrativy, která fakta o těchto zrůdnostech vypustila ven) byl docela slušný skandál. Zmiňované neonacistické pokusy nejen na vězních, ale i na zcela nevinných amerických civilistech totiž probíhaly po desítky let! Že ale Washington přijal tolik nazibestií, že celý ten proces nabyl masových rozměrů, to je patrně novinka nejen pro mě.

Další dokument (francouzský), přímo o Mengelem, odvysílala ČT zcela nedávno, dosud je k dispozici v iVysílání ČT. Jmenuje se Hon na Josefa Mengeleho a odhaluje šokující informace o tom, jak i nad ním držely ochrannou ruku zřejmě nejen americké tajné služby. Mengele uprchl po válce přes Itálii do Argentiny, známé mekky nacistických zločinců, ale na rozdíl od většiny z těch, kterým se podařilo ze starého kontinentu zdrhnout a dožít v podmínkách jakéhosi utajeného domácího vězení pod cizí identitou, Mengele si časem nechal vystavit v Jižní Americe pas na svoje jméno, a dokonce se pod ním na několik let vrátil do rodného Německa (tehdy NSR). A také jako Mengele i podnikal. Smyčka se okolo něj začala stahovat až v 60. letech, takže nakonec i on prchal před spravedlností přes Paraguay až do Brazílie, kde jako pokročilý šedesátník zemřel, když se utopil v oceánu. Ani Izrael, který pořádal hony na nacistické zločince, nedostal šanci po téhle »velké rybě« naplno jít. Proč? V čím zájmu?!

A aby toho nebylo málo, podle všeho uprchl do argentinského Bariloche i sám Adolf Hitler. Aspoň to vyplývá z ruského dokumentu Zakrytého archivu 2 Adolf Hitler-reinkarnace, který minulý týden odvysílala CS Mystery. Ostatně až do poloviny 60. let se informace o jeho sebevraždě v berlínském bunkru jako oficiální ani neuváděla. To vlastně naplno až po Ozerovově filmu Osvobození z roku 1969. A teď jsme se od Rusů dozvěděli i to, že Hitler byl chráněn nejen Američany a Brity, ale hlavně klanem Rotschildů, se kterým byl dokonce příbuzný, resp. že všechna nakradená aktiva Třetí říše skončila v USA! Náhoda? Ale kdež…

Roman JANOUCH