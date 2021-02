Ilustrační FOTO - Pixabay

Stoupenci nezávislosti Katalánska posílili

Nedělní volby do regionálního parlamentu Katalánska vyhráli sice co do počtu hlasů socialisté vedení do voleb španělským exministrem zdravotnictví Salvadorem Illou, mandátů ale mají stejně jako nejsilnější separatistická strana.

Strany volající po nezávislosti Katalánska ještě posílily svou absolutní většinu v regionálním parlamentu, informují místní média.

Volby v Katalánsku provázela kvůli pandemii COVID-19 nejnižší účast v historii svobodných voleb v tomto regionu, k urnám přišlo 53,5 % voličů. V předchozích volbách v prosinci 2017 byla účast naopak rekordně vysoká, když přišlo 79 % voličů. Tehdy k vysoké účasti přispělo, že dva měsíce předtím tehdejší španělská pravicová vláda odvolala tamní vládu kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska a dočasně převzala vedení regionu.

Z nedělní nízké účasti vytěžila podle médií zejména španělská krajně pravicová strana Vox, která se poprvé dostala do katalánského parlamentu a skončila jako čtvrtá nejsilnější s 11 poslanci. Za sebou nechala i druhou nejsilnější španělskou stranu, opoziční lidovce, kteří obsadí jen jedno parlamentní křeslo, a středovou stranu Ciudadanos, která předchozí volby v Katalánsku v roce 2017 vyhrála a nyní získala jen šest mandátů.

»Chci vzkázat (španělskému premiérovi) Pedru Sánchezovi, že nastal čas sednout si ke stolu a vyřešit konflikt, hlasovat v referendu a udělit amnestii pro vězně,« řekl po zveřejnění výsledků lídr kandidátky nejsilnější separatistické strany Republikánská levice Katalánska (ERC) Pere Aragonés (38). Ten je od loňského podzimu úřadujícím premiérem Katalánska a nyní je hlavním kandidátem na sestavování vlády. Předsedou ERC je totiž Oriol Junqueras, bývalý katalánský vicepremiér, který si ve vězení odpykává 13letý trest za vzpouru. Aragonés prosazuje uspořádání referenda o nezávislosti dohodnutého se španělskou vládou.

Illovo vítězství označují místní média za hořkosladké. »Vítězství, které je z hlediska počtu hlasů jednoznačné, má velice jasný význam: je třeba obrátit stránku,« uvedl Illa s tím, že se svými 33 mandáty se pokusí o vládu levicové koalice.

