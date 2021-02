Ilustrační FOTO - Pixabay

Prohloubení nerovnosti

Pákistán dovolí dovézt vakcíny proti nemoci COVID-19 soukromým firmám. Ty je pak budou moci nabízet za libovolnou cenu. Experti krok pákistánské vlády kritizují, protože podle nich prohloubí nerovnost v zemi, informovala agentura Reuters.

Podle Reuters se Pákistán stane jednou z prvních zemí světa, která umožní soukromý prodej vakcín. Většina států očkovací látky dováží a distribuuje prostřednictvím vlád.

V Pákistánu se zatím očkuje pouze vakcínami od čínské firmy Sinopharm poté, co Peking tento měsíc daroval svému dlouhodobému spojenci Islámábádu půl milionu dávek. Pákistán by měl dostat další vakcíny v rámci mezinárodního projektu COVAX, který má zajistit přístup k očkování lidem ve většině zemí světa. Žádná z očekávaných 17 milionů dávek ale ještě do Pákistánu nedorazila, uvedl britský list The Guardian.

Pákistánská vláda mezitím přijala kontroverzní rozhodnutí, když povolila neomezený soukromý dovoz vakcín proti koronaviru, které budou moci firmy prodávat zákazníkům. Nestanovila přitom ani cenový strop. Ministr Favad Čaudhrí to zdůvodnil tím, že kdyby nebyl do očkovací kampaně zapojen soukromý sektor, nedokázal by Pákistán naočkovat populaci, která čítá více než 220 milionů.

»Obchodní příležitost«

»Umožnili jsme soukromému sektoru, aby situaci využil jako obchodní příležitost a nabídl vakcíny lidem, kteří si je mohou dovolit. Těm, kdo si je dovolit nemohou, je zajistí vláda,« řekl Čaudhrí. Neřekl ale, že mnohem pomaleji.

Profesor soukromé univerzity STMU v Islámábádu Muhammad Ikbál Chán s krokem pákistánské vlády nesouhlasí. Podle něj při zapojení soukromého sektoru do očkovací kampaně hrozí, že vakcíny budou dostupné jen pro bohaté lidi a ty, kteří mají konexe. »Vláda by se měla zaměřit na početnou chudou populaci země. Vzhledem k rostoucí inflaci a bídě má zhruba polovina obyvatel Pákistánu problémy zajistit si základní životní potřeby,« řekl Chán.

(čtk)