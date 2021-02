Brennerský průsmyk. FOTO - Wikimedia commons

Ucpaný Brenner

Před Brennerským průsmykem, který spojuje Itálii s Tyrolskem, vznikly dlouhé kolony kamionů. Vozy stály z Brenneru až do Brixenu, což je přes 40 kilometrů.

Dopravní kolaps souvisí s povinností pro řidiče mezinárodní přepravy zboží mít negativní test při vstupu na německé území z Tyrolska.

Italské úřady totiž nechaly u hranice s Rakouskem postavit stany, kde se řidiči mířící do Německa či do jiné země přes německé území mohou nechat otestovat. Řada z nich této možnosti využívá a to výrazně snížilo propustnost hranice.

Německo zavedlo pro vstup na své území z Tyrolska podobná pravidla, která nyní platí i pro ČR. Řidiči, a to i v případě tranzitu, se musí prokázat negativním testem na COVID-19 ne starším 48 hodin a zaregistrovat se skrze elektronický formulář.

Úřady řidičům mezinárodní dopravy doporučují nechat se otestovat před vjezdem do pohraniční oblasti či využít alternativních tras, které nevedou přes Tyrolsko. V takových případech se totiž řidiči mohou vyhnout povinnému testování. Tah z Brenneru přes Tyrolsko je hlavní dopravní cestou mezi Itálií a Německem. Podle správce průsmyku dopravní tepnou projedou oběma směry každoročně dva miliony nákladních vozů.

(čtk)