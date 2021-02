Ilustrační FOTO - Pixabay

Nesmyslně velký schodek agrárního obchodu

Schodek agrárního zahraničního obchodu České republiky se loni meziročně snížil o 22,7 procenta na 36,7 miliardy korun z předloňských 47,5 mld. Kč. Informovali o tom zástupci ministerstva zemědělství. Předloňské výsledky byly zatím nejhorší od roku 1993.

Vývoz agrárního zboží loni vzrostl meziročně o 15,8 mld. Kč (o osm procent) na 213,8 mld. Kč. Dovoz se zvýšil o pět miliard (o dvě procenta) na 250,5 mld. Kč. Na zlepšení výsledku se podílel vývoz pšenice, přípravků k výživě zvířat a cigaret.

Podle Zemědělského svazu ČR šlo kvůli koronaviru o atypický rok, hlavní důvod záporného salda ale zůstává stejný. »I v loňském roce 66 % záporného agrárního salda ČR tvořilo vysoké záporné saldo u masa a dlouhodobě u masa zůstává absolutně nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin,« uvedl mluvčí svazu Vladimír Pícha.

Podle ministerstva byla lepší bilance výsledkem toho, že i v době koronaviru byl obchod v rámci Evropské unie plynulý a bez bariér. Kontakty se zeměmi mimo EU ale ovlivnila omezení. Devět desetin českého agrárního zahraničního obchodu se odehrává v rámci EU.

Vývoz do Německa byl nevyšší, představoval 23,1 % všech exportů, dále ČR nejvíce vyvážela na Slovensko a do Polska. Dovoz zboží byl rovněž nejvyšší z Německa (22,9 % importů), dále pak z Polska a Nizozemí. »Nejvýraznější zlepšení zaznamenal agrární vývoz ČR do Německa. V porovnání s rokem 2019 vzrostl o devět miliard na 49,4 mld. Kč,« uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Nejčastěji se vyvážely pšenice, potravinové přípravky, pekařské zboží, výživa pro zvířata, cigarety a mléko. Nejvíce se dováželo například vepřové maso, pekařské výrobky, potravinové přípravky, sýry a čokoláda.

Ministerstvo vyzdvihlo zlepšení výsledku u států, kde působí agrární diplomaté - meziročně se o 13 % zvýšil export do USA, o 11,2 % do Srbska a o 6,2 % do Ruska. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) na přelomu roku sdělil, že zvažuje rozšíření sítě diplomatů nebo místních zahraničních zástupců do Vietnamu a do Velké Británie.

Mluvčí svazu podotkl, že saldo je stále příliš vysoké. »Existují expertní odhady, podle kterých se do ČR i SR vozí do obchodních řetězců potraviny, bez ohledu na emise, uhlíkovou stopu a již tak naddimenzovanou dopravu, v 300 až 800 kamionech denně zpravidla za rozsáhlého používání chladírenských technologií. Přitom podle studie 50 odborníků z 30 zemí světa se doporučuje kvůli životnímu prostředí na prvním místě omezit používání chladírenských technologií,« uvedl Pícha.

Saldo agrárního zahraničního obchodu ČR bylo naposledy kladné v roce 1993. Od té doby je bilance stále v minusu.

(ici)