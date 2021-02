Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Šesté výročí Minských dohod

Dne 12. února 2015 byly v Minsku podepsány dohody o příměří a urovnání situace na Donbase (tzv. Minsk II.) mezi bojujícími stranami Ukrajinou na jedné straně a Luhanskou lidovou republikou a Doněckou lidovou republikou na straně druhé.

V lednu až únoru 2015 hrozila Ukrajině další těžká porážka (po porážkách v kotlích u Izvarina v LLR a Ilovajsku v DLR) po obklíčení u Děbalceva (DLR) a postup vojsk LLR a DLR dále na západ. Proto Ukrajina rychle souhlasila s další dohodou. Garanty dohod se staly Rusko, Francie a Německo. Dohody vstoupily v platnost 15. 2. 2015, ale boje pokračovaly u Děbalceva do 18. 2., kdy bylo Děbalcevo i s okolím osvobozeno spojenými armádami LLR a DLR.

Ukrajinská armáda zde utrpěla největší debakl v občanské válce - na 3000 padlých vojáků. Tisíce obklíčených ukrajinských vojáků byly propuštěny. Boji u Děbalceva skončila nejkrvavější fáze občanské války na Donbase. Odhaduje se, že v této fázi války zahynulo kolem 10 000 lidí. Z Ukrajiny uprchlo do června 2015 900 000 lidí, z nichž většina (až 746 000 osob) odešla do Ruska. Dalších 1,3 milionu lidí se stalo uprchlíky ve vlastní zemi.

Ukrajina však za šest let nesplnila ani jediný bod Minských dohod. A nejen Německo s Francií mlčí! Jaké body obsahují Minské dohody? Shrňme si v souvislostech, protože z veřejnoprávních masmédií se následující fakta nedozvíme.

1. Okamžité příměří

Za šest let bylo dojednáno mnoho dalších »příměří« (školní, žňové, novoroční aj.), ale ta trvala vždy jen do několika dnů, poté byla vždy porušena Ukrajinou. Poslední tzv. příměří začalo platit od 27. července 2020, to ale jako všechna předchozí vydrželo jen krátce - dva dny v DLR a tři dny v LLR. Nyní Ukrajinci zase střílí každý den prakticky po celé linii fronty, i za použití minometů 82 mm, které jsou zakázány Minskými dohodami. V lednu t. r. stříleli opět i na obytné domy (Staromichajlovka v DLR). Vojáci lidových republik střelbu skoro nikdy neopětují. Do konce ledna 2021 zahynulo několik vojáků lidových republik. Během šesti let platnosti Minských dohod zahynulo na straně lidových republik dalších více než 3000 lidí - vojáků i civilistů, několik tisíc jich bylo zraněno, tisíce uprchly do vnitrozemí či do Ruska. Ukrajinci zničili mnoho obytných domů, škol, školek, nemocnic, podniků a objektů infrastruktury. Ukrajinci střílí i po opravářích, sanitkách, zdravotnících, novinářích, dokonce i školních autobusech s dětmi (Zajcevo) aj.!

2. Stažení těžkých zbraní

Těžké zbraně měly být staženy z bezpečnostní zóny široké 50-140 km podle druhu zbraní. Zatímco armáda LLR a DLR stažení provedla, Ukrajina jej provedla jen částečně a v maličkém úseku fronty (Stanica Luganská, Zolotoje, Petrovskoje).

3. Monitorování OBSE

Ukrajina střílí po pracovnících monitorovací mise OBSE, vozidlech OBSE, dronech a kamerách OBSE.

4. Zvláštní režim na Donbase

»Počínaje prvním dnem po stažení zahájit dialog o způsobech provedení místních voleb v souladu s ukrajinskými zákony a zákonem Ukrajiny ‚o dočasném uspořádání místní samosprávy v jednotlivých regionech Doněcké a Luhanské oblasti‘ a rovněž o budoucím režimu těchto regionů na základě uvedeného zákona. Neprodleně, nejpozději 30 dnů od podpisu tohoto dokumentu, přijmout usnesení Nejvyšší rady Ukrajiny s uvedením území, kterého se týká zvláštní režim v souladu s ukrajinským zákonem ‚o dočasném uspořádání místní samosprávy v jednotlivých regionech Doněcké a Luhanské oblasti‘ na základě linie stanovené minským memorandem z 19. září 2014.«

Ukrajina dosud dialogu brání. Také se několikrát vyjádřila, že žádný zvláštní režim na Donbase nebude.

5. Amnestie

Ukrajina se vyjádřila, že amnestie pro bojovníky LLR a DLR a jejich podporovatele nebude.

6. Výměna zajatců

Výměna zajatců ve formátu »všech za všechny« měla skončit nejpozději pátý den po stažení vojsk. Dosud byly provedeny jen tři výměny zajatců, ale nikdy ve zmiňovaném formátu.

7. Humanitární pomoc

Ukrajina nejednou ostřelovala auta s pracovníky, kteří přiváželi humanitární pomoc frontovým městům a vesnicím, např. vozidla Mezinárodního Červeného kříže.

8. Penze a daně

Ukrajina dosud odmítá vyplácet důchody občanům LLR a DLR posíláním na jejich bankovní konta, takže důchodci, chtějí-li dostat důchod, si pro něj musejí dojet na Ukrajinu, což je pro mnoho starých občanů obtížné a pro některé nemožné!

9. Kontrola hranice

Kontrola státní hranice Ukrajinou měla začít první den po místních volbách a skončit po komplexním politickém urovnání do konce roku 2015. Měla. Nestalo se.

10. Odchod zahraničních vojsk

Z Ukrajiny měli odejít všechny cizí armády a bojovníci.

11. Ústavní reforma

K decentralizaci a schválení zvláštního statusu Donbasu mělo dojít do konce roku 2015.

12. Místní volby

Usnesením Nejvyšší rady (parlamentu) Ukrajiny ze dne 15. 7. 2020 o pořádání místních voleb byla v ukrajinských právních předpisech zakotvena ustanovení, která hrubě porušila tento bod Minských dohod.

Body 9. až 12. nelze splnit, protože nebyly Ukrajinou splněny předchozí body.

13. Kontaktní skupina

Mnohokrát se stalo, že na jednání třístranné kontaktní skupiny nebo pracovních skupin zástupci Ukrajiny nepřišli, nebo přišli v nedostatečném počtu či odmítli dříve dohodnuté věci podepsat.

