Vzpoura v ČSSD?

Bohumínští sociální demokraté požadují odchod ČSSD z vlády. Zároveň chtějí, aby z čela strany odešli lidé, kteří sociální demokracii do vlády přivedli, a to včetně předsedy strany Jana Hamáčka.

Jan Hamáček. FOTO - Wikimedia commons

»Po dlouhém jednání výboru ČSSD v Bohumíně jsme se jednomyslně shodli na dvou věcech, které chceme prosazovat na celostátním sjezdu: Okamžitý odchod z této vlády hanby a odchod lidí z vedení, kteří do ní ČSSD dovedli,« uvedl na svém twitterovém účtu někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Pro ČTK Němeček upřesnil, že bohumínští sociální demokraté od počátku byli odpůrci vstupu do současné vládní koalice s hnutím ANO. »Říkali jsme, že to nedopadne dobře. Bohužel to dopadlo ještě hůř, než jsme si uměli představit v nejčernějších snech. To, co vláda teď předvádí, tak to si myslím, že sociální demokracii zcela likviduje,« uvedl Němeček.

Podle něj tak bohumínští sociální demokraté chtějí na dubnovém sjezdu strany prosazovat okamžitý odchod z vlády. Podle Němečka je symbolem vstupu do současné vládní koalice jednoznačně předseda Hamáček. »Prosadil to, aby se do té koalice šlo,« míní Němeček, který kritizuje vládu za její postup v době pandemie koronaviru. »Dostali jsme se na nejhorší místo v Evropě, ta země se rozpadá pod rukama, rozpadá se fungování státu,« míní Němeček.

Předseda bohumínské organizace ČSSD Igor Bruzl dodal, že situace celkově dozrála do bodu, kdy takto nelze pokračovat. »To, že jsme v průzkumech vyšli pod hranicí pěti procent, tak to je logický vývoj, kam to došlo,« míní Bruzl. Důvodů k odchodu z vlády je podle něj řada. »Vláda nemá většinu ve Sněmovně, nemá důvěru lidí, v odhadech jsme pod pěti procenty. V podstatě nás koaliční partner obchází, kde se dá,« řekl Bruzl. Podle něj je nutné, aby si ČSSD zametla před vlastním prahem.

Bohumínští sociální demokraté chtějí své usnesení navrhovat i na okresní a krajské konferenci. Sjezd strany se má uskutečnit 9. a 10. dubna.

(ste)