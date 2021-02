Ponejprv Tam, nejčko Tap

Každý jistě z obrazovky zná »panáky ajeťáky«. Mnozí je potkali i ve skutečnosti. Mně se to přihodilo postupně. Jednoho jsem poznal dříve, druhého až v článku na serveru Týden.cz v září 2008. Tenkrát jsem jeho jméno vůbec neznal. V článku byl citován i ten první – pracovně mu říkejme Tam. Psalo se v něm, že: »…když stavební odbor městského úřadu ve Voticích loni povolil společnosti Imoba rekonstrukci statku, úředníci prý netušili, co přesně na pozemcích u rybníka vyroste. ‚Pro nás je důležité, zda to bude přístupné běžným lidem. Nechceme tu mít nějaký VIP moloch,‘ uvažuje místostarosta…« Tehdy ještě na kandidátce ODS.

Tenkrát jsem pana Tama znal jako občan, o dva roky déle jsem ho poznal i jako zastupitel. Jeho radniční koalice tehdy měla 12 členů, v opozici nás bylo sedm. Ale mohlo to být i jinak – tehdy zastupitelé za ČSSD na poslední chvíli ucukli z nejtěsnější většiny 10:9 a přeběhli k té pohodlnější. Opozice nebyla puštěna do jediného výboru ani komise. Nikdy neproběhlo jednání před zastupitelstvem ani v případě nejdůležitějších rozhodnutí a hlasovací válcování probíhalo v 99,9 % hlasování.

Jen dvakrát se nám »zadařilo« - paní starostka dala hlasovat ve chvíli, kdy koalice byla pouze v devíti lidech, a stačilo jen nebýt pro. Jenže v obou případech po opozici okamžitě vystartoval pan místostarosta Tam: »A teď mi řekněte, co chcete dělat?!« Jednou se hlasovalo o rozpočtu, jednou o koncesní smlouvě na provoz vodohospodářských zařízení – mimochodem, řešil jí nakonec i ÚOHS a policie…

Po několika letech se druhý ze zmiňovaného článku, pracovně ho pojmenujme Tap, stal premiérem. Potíže kolem financování výše zmíněné stavby »Vraního hnízda« se vyšetřují dodnes. Ve Sněmovně disponoval »jakoustakous většinou«, ale ve chvíli, kdy o ni přišel, začal křičet: »Pokud někdo neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný.« Veřejně tak zpochybnil ministerstvem zdravotnictví zveřejňované počty těch, kteří doteď v souvislosti s COVID-19 přišli o život – je jich přes 18 tisíc…

Nějak také opomenul průběh schvalování minulého prodloužení, kdy získal podporu s tím, že něco splní…

Zbyšek KUPSKÝ