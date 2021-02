Přepálené nemovitosti

Koronavir si očividně začíná vybírat svou daň. Na Facebooku jsem součástí skupiny, která sdružuje převážně obyvatele nedalekého nového sídliště. Za posledních deset dní se zde objevilo pět nových inzerátů na prodej bytu.

Již na podzim ekonomové varovali, že pandemie bude mít negativní dopad na ceny potravin, ale zato pozitivní dopad (pro nájemníky a kupce) na ceny nemovitostí. Již první vlna uvolnila stovky a tisíce bytů, které sloužily původně jen ke krátkodobým pronájmům. A to zastavilo růst cen nemovitostí a nájmů. Ovšem kýžený pád cen se zatím nekoná. Proč?

Protože ceny bytů u nás neurčuje reálná kupní síla občanů, ale developerské skupiny a investiční spekulanti. Pokud stavíte dům v Praze, v Sokolově či ve Zlíně, stavba vás vyjde všude víceméně stejně. Jak to, že jsou ceny bytů v těchto lokalitách tak diametrálně rozdílné? Protože ve velkých městech mají developerské skupiny čistý zisk, tedy zisk po odečtení veškerých nákladů na projekt, přípravu stavbu, mzdy, daně atd. minimálně milion, dva i více na každičký byt. Můžou si to dovolit, ve velkých městech bylo dost lidí, kteří měli nadprůměrné příjmy a mohli platit hypotéku i přes 25 tisíc měsíčně. A pokud developerská skupina postaví velký bytový dům, nebo rovnou celé sídliště, má na hodně dlouho vystaráno.

Už před dvěma lety jsem četla rozhovor s jedním takovým ředitelem jisté pražské developerské skupiny (majitel byl cizinec, ostatně jako u mnohých). Redaktorka se ho ptala, co by dělal, kdyby se realitní trh zhroutil. Odpověděl, že nic, šel by na golf a počkal, až se trh zase vzpamatuje klidně rok i dva. Tito lidé mají díky přepáleným a uměle vyšroubovaným cenám nemovitostí na dlouho vystaráno a nemusejí nic. Neřeší, že víc jak polovina pracujících na vlastní bydlení těžko dosáhne, protože by za hypotéku dala celý svůj plat, nebo plat a půl. Neřeší, že roste počet těch, kteří již měsíce nemají téměř žádný plat, už neutáhnou měsíční platby na vysněný byt, i když si dříve mohli vyskakovat. Vedle těch, kteří se zbavují dnes již nevydělávajících investičních počinů. Z mnoha stran slyším, že ceny se sice zastavily, ale neklesnou. Ne letos.

Přitom by řešení bylo. Stejné, jako funguje mnohde na západě, stejné, jako fungovalo dříve u nás. Obecní či družstevní bydlení. Realitní trh vedený developery totiž nemá žádnou jinou konkurenci. Dnes už nevím o žádné obci, která by stavěla byty úplně sama. Tak jak se to dělalo dříve, kdy existovaly městské stavební odbory, které zajišťovaly vše od A do Z – od přípravy, projektu, materiálu, dělníky, dozoru až po předání. Výsledkem by byly nejen podstatně levnější byty, ale vedlejším produktem by byla i pracovní místa pro české lidi. A hlavně srovnání cen nemovitostí, protože by vznikla zdravá konkurence s rozumnými a všeobecně přijatelnými cenami. Kde na to vzít? Moderní developerské projekty počítají s návratností a slušnou ziskovostí od počátku projektu do pěti let. Stačí přemýšlet v delších horizontech, bez přepálených zisků…

Helena KOČOVÁ