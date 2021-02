Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

»Zajistí« COVID-19 také více dětských vojáků?

Pandemie COVID-19 by mohla znamenat nárůst počtu dětských vojáků na světě, jelikož mnoho rodin čelí kvůli koronaviru čím dál větší chudobě, varovala v pátek OSN.

Celkový přesný počet dětí, které bojují v řadách ozbrojených skupin, není znám. Nicméně jen v roce 2019 ozbrojené skupiny rekrutovaly na 7740 dětí, přičemž některým z nich bylo teprve šest let, vyplývá z dat OSN. »Existuje reálná hrozba, že vzhledem k tomu, že komunity nemají práci a jsou čím dál izolovanější kvůli sociálně-ekonomickým dopadům COVID-19, uvidíme nárůst v náboru dětí (ozbrojenci), kvůli nedostatku jiných možností,« řekla nadaci Thomson Reuters Foundation Virginia Gambaová, zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech. »Čím dál více dětí to (zapojení do ozbrojených skupin) bude buď lákat, anebo jim řeknou rodiče, aby se přidaly, protože je někdo musí živit,« upřesnila Gambaová u příležitosti pátečního Dne červené ruky, což je mezinárodní den proti využívání dětských vojáků.

Pandemie podle OSN rovněž v řadě zemí narušila pokrok v zavádění zákonů, které mají zakázat rekrutování a využívání dětských vojáků. Pozitivní vývoj Gambaová zmiňuje alespoň v případě Jižního Súdánu, kde se podle ní za posledních pět let podařilo zneužívání dětí, včetně jejich náboru do ozbrojených skupin, významně omezit.

Stávající přesný počet dětských vojáků není znám, podle odhadů jsou jich ale desítky tisíc v nejméně 14 zemích světa - nejvíce v Kongu, Somálsku, Sýrii a Jemenu, upozornila Thomson Reuters Foundation. Ve většině případů chlapce a dívky rekrutují nevládní ozbrojené skupiny. Využívají je pak nejen pro boj, ale také jako kuchaře, informátory, kurýry, špiony nebo sexuální otroky…

(čtk)