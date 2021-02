Ilustrační FOTO - Pixabay

O tisíc víc než před týdnem

Epidemie koronaviru v ČR neustupuje. Testy odhalily v pondělí dalších 8745 případů nemoci COVID-19, to je o skoro tisíc víc než ve stejný den minulého týdne. Mezitýdenní nárůst počtu nakažených tak pokračuje několik dní v řadě.

Počet lidí s koronavirem v nemocnicích stoupl oproti předchozímu dni zhruba o dvě stovky na 5990, ve vážném stavu bylo 1130 z nich. Od vypuknutí epidemie loni v březnu se v ČR prokazatelně nakazilo téměř 1,1 milionu lidí, z toho 18 430 zemřelo a téměř 979 000 se mezitím vyléčilo. Momentálně nakažených je 102 475.

Podle ministerstva zdravotnictví je epidemická situace v zemi vážná a nemocnice jsou dál na hraně svých kapacit, zvláště jednotky intenzivní péče. Podle aktuálních údajů zbývá na jednotkách JIP a ARO v celé zemi 184 lůžek pro covidové pacienty. Další volné kapacity jsou ještě na takzvaných reprofilizovaných lůžkách, tedy těch, která byla původně určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti. Horší situace je v Čechách než v moravských krajích.

Od 27. prosince, kdy se v desetimilionové ČR očkuje, dostalo obě potřebné dávky vakcíny 173 269 lidí. Zdravotníci podali přes 466 500 dávek, z toho 95 procent těchto vakcín bylo od společností Pfizer/BioNTech, od firmy Moderna pocházela čtyři procenta aplikovaných dávek a od AstraZenecy zatím necelého půl procenta dávek. Za pondělí ministerstvo eviduje 14 168 očkování.

Celkový počet provedených PCR testů se blíží pěti milionům, rychlejších, ale méně spolehlivých antigenních testů laboratoře dosud zpracovaly víc než dva miliony. Za pondělí laboratoře provedly přes 26 000 PCR testů a skoro 48 000 antigenních testů. Ze všech testů bylo pozitivních víc než 32 procent. Nad třicetiprocentní hranicí se tento podíl pohyboval i v předchozích dnech, což podle odborníků dokládá vysokou virovou nálož v populaci.

Největší počet případů nákazy v republice za uplynulých sedm dní dál evidují na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji. O něco lepší je situace na Chebsku a Sokolovsku v Karlovarském kraji, hůř než tyto dva okresy je na tom ještě Náchodsko sousedící s Trutnovskem. V okresech Trutnov, Cheb a Sokolov platí od pátku omezení volného pohybu. Zatím do konce února je do těchto regionů možné cestovat jen na základě několika výjimek, například za prací, do školy, na úřad či za lékařem.

(ste)