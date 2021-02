Turecký prezident-diktátor Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Wikimedia commons

Erdogan napadl USA, protože mu nevěří

Turecký prezident-diktátor Recep Tayyip Erdogan obvinil Spojené státy z podpory tzv. teroristů ze Strany kurdských pracujících (PKK). Stalo se tak poté, co podle něj nedostatečně odsoudily zabití 13 Turků, jejichž těla našla turecká armáda o víkendu při agresi proti PKK na severu Iráku.

Podle Ankary je zabila PKK, která to ale odmítá. A podle všeho právem. Není vyloučeno, že jde o další Erdoganovu provokaci, která má za cíl přenést pozornost Turků od prohlubující se ekonomické krize jinam – k nacionalistické hysterii. V té je turecký diktátor mistrem. Erdogan v pondělí také řekl, že je nutné zesílit ofenzivu proti PKK na severu Iráku a Sýrie a že po »masakru« 13 Turků nemá žádná země ani instituce právo zpochybňovat turecké vojenské »operace« v těchto oblastech. To přesně zapadá do jeho strategie – obhájit si své agresivní výpady na cizích územích, kterými mj. dělá dojem na své příznivce. Těch ale i tak ubývá, proto byla nutná zase nějaká akce, po níž budou následovat další vykonstruované protikurdské štvanice doma i za hranicemi Turecka.

Turky nejspíš zabili Turci

Turecká armáda zahájila další tzv. operaci proti PKK na severu Iráku před týdnem. Podle Ankary právě s cílem osvobodit 13 tureckých rukojmí. Přitom podle turecké strany zemřelo 48 bojovníků PKK a tři turečtí vojáci. V neděli ministerstvo obrany oznámilo, že v jeskynním komplexu na severu Iráku se našla těla oněch 13 Turků údajně unesených v předchozích letech. PKK, která vede od 80. let minulého století ozbrojený boj za autonomní Kurdistán a práva Kurdů v Turecku i dalších oblastech obývaných Kurdy (demokratickou cestou se totiž legitimních práv není schopna dobrat), podle kurdského serveru Rudaw tvrdí, že těchto 13 Turků zemřelo naopak při onom bombardování tureckou armádou.

Spojené státy už v neděli odsoudily smrt těchto 13 lidí, mezi nimiž byli vojáci a policisté. Ale daly najevo, že Erdoganově teorii nevěří. Turecká vláda si proto předvolala amerického velvyslance v Turecku Davida Satterfielda.

»Prohlášení Spojených států… je směšné - oni tvrdí, že PKK nepodporují, ale určitě to dělají,« láteřil Erdogan. Turecko vyčítá USA podporu kurdským milicím YPG v Sýrii. Tuto organizaci považují turecké úřady za přímo propojenou s PKK. S YPG mezinárodní koalice vedená Washingtonem bojovala v Sýrii proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

»Jestliže jsme společně v NATO a pokud máme pokračovat v naší alianci v NATO, nesmíte být na straně teroristů, musíte být na naší straně,« přesvědčoval Erdogan Američany na dálku na shromáždění své strany ve městě Rize.

Nad smrtí 13 údajných rukojmí přitom v pondělí Turecku upřímnou soustrast vyjádřil šéf americké diplomacie Antony Blinken, a to při telefonickém hovoru se svým tureckým protějškem Mevlutem Cavusogluem. Podle mluvčího amerického ministerstva zahraničí dokonce Blinken (pod nátlakem?) »potvrdil stanovisko, že zodpovědnost nesou teroristé PKK«.

A zase zatýkání

V pondělí oznámilo turecké ministerstvo vnitra, že od víkendu policie zadržela kvůli napojení na PKK dalších 720 lidí ve 40 tureckých provinciích. Jsou mezi nimi i místní funkcionáři parlamentní prokurdské Lidově demokratické strany (HDP), jejíž zástupce turecký režim dlouhodobě pronásleduje kvůli údajným vazbám na PKK. Od voleb v roce 2019 odstranila diktátorská vláda z vedení radnic na jihovýchodě Turecka téměř všechny volené zástupce HDP.

První palec nahoru Wildersovi

Turecko také začalo vyšetřovat nizozemského poslance a předsedu krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse za pravdivé výroky na adresu Erdogana. Wilders ho v pondělí nazval teroristou, vyzval k ukončení tureckého členství v NATO a vyhoštění tureckého velvyslance, uvedla ČTK. Erdogan zažaloval Wilderse za urážku už vloni v říjnu.

»Erdogan je islamista, který představuje smrtelné nebezpečí, a vyzývá k nenávisti a terorismu,« uvedl Wilders na Twitteru. Politik reagoval na článek vlivného nizozemského měsíčníku HP/De Tijd. Ten v pondělí zveřejnil výňatky ze zprávy nizozemské protiteroristické jednotky (NCTV), která v ní varuje, že turecká sdružení jsou často pod vlivem turecké vlády a že turecké náboženské spolky prosazují (zcela menšinovou) radikální a konzervativní verzi islámu.

Turecké úřady tvrzení zprávy popřely. Erdoganův mluvčí označil Wilderse za fašistu a neonacistu. V tom sice má pravdu, ale od něj jako mluvčího zrovna Erdogana to působí dost komicky.

Proti postupu tureckých úřadů bránila v minulosti Wilderse nizozemská vláda. Premiér Mark Rutte uvedl, že Wilders má na své výroky v rámci svobody projevu právo.

Wilders a jeho strana (mimochodem, spřátelený subjekt české SPD Tomia Okamury), který je známý svým až fanatickým odporem k islámu, čelil několika žalobám také v Nizozemsku. Poslední rozsudek padl v září loňského roku, kdy odvolací soud v Amsterodamu zprostil politika obvinění z podněcování k nenávisti nebo diskriminaci. Soud ale potvrdil, že Wilders v předvolební kampani v roce 2014 urážel např. Maročany jako skupinu.

Další raketový útok v Kurdistánu

Při jiném raketovém útoku v kurdském severním Iráku, s nímž Turci výjimečně nemají nic společného (tentokrát šlo o útok na americkou základnu), přišel v pondělí o život jeden civilní pracovník a dalších pět lidí včetně amerického vojáka bylo zraněno. Podle agentury Reuters to uvedla vojenská koalice vedená Spojenými státy. Mluvčí tzv. koaličních sil na Twitteru uvedl, že při útoku byly zasaženy koaliční síly v hlavním městě iráckého Kurdistánu Irbílu.

Kurdské bezpečnostní zdroje sdělily, že u mezinárodního letiště v Irbílu dopadly nejméně tři rakety. Američtí vojáci obývají základnu v blízkosti tohoto letiště.

K útoku na americkou základnu se přihlásila skupina Sarája Aulíja ad-Dám s tím, že terčem byla americká okupace Iráku. Podle Reuters skupina ale neposkytla důkazy, které by její podíl na útoku potvrdily.

Irbílské letiště bylo podle bezpečnostních zdrojů preventivně uzavřeno.

Jedna střela dopadla podle kurdského bezpečnostního zdroje v obydlené oblasti, kde zranila tři lidi. Místní televize odvysílala záběry, na nichž jsou vidět poškozená auta a střepy.

(rj)