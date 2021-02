Ilustrační FOTO - Pixabay

Podpora novely rozpočtu je nejistá

Výkonný výbor ÚV KSČM nerozhodl o podpoře navýšení státního rozpočtu pro rok 2021. Užšímu vedení strany se nelíbí výše navrhovaného schodku rozpočtu, některé nákupy spojené se zvládáním pandemie také považuje za zbytečně předražené.

»Pokud jde o podporu novely státního rozpočtu, výkonný výbor nedospěl k jednoznačnému závěru, takže se bude rozhodovat poslanecký klub sám. Bude záležet na jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny,« odpověděl po jednání výkonného výboru předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip na dotaz, zda by komunisté měli navýšení podpořit. Připomněl, že komunisté chtěli navýšit vládní rozpočtovou rezervu o deset miliard korun, odebraných z rozpočtu ministerstva obrany, a posílit tak finanční prostředky určené na boj pandemií koronaviru. Nebyly podle něho splněny ani dvě podmínky, jimiž KSČM v lednu podmínila podporu prodloužení nouzového stavu. »Nikdo se nemůže divit, že ta důvěra ve slova předsedy vlády u nás není… je to tak.«

Pokud jde o prodloužení nouzového stavu, o němž vláda rozhodla na žádost hejtmanů, pokládá je Filip za neústavní. »Jsem přesvědčen, že ten krok, který vláda učinila, učinila v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Žádost hejtmanů nemění pandemickou situaci, a my jsme se nezměnili z parlamentní demokracie na demokracii sdílené odpovědnosti krajů a parlamentu,« připomněl Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Drahé nákupy

Podle místopředsedy poslaneckého klubu KSČM Leo Luzara komunisté téma schválení daňového balíčku dál nerozebírali. Šlo podle něho o nešťastnou záležitost, ale členové vedení se zaměřovali v debatě spíš na výhrady k aktuálnímu návrhu deficitu. »Vyjádřili se kriticky ke zdravotní politice, nákupu vakcín za sedm miliard. Vypadá to, že budeme nakupovat jedny z nejdražších vakcín, co jsou na světě,« uvedl. Za zdravotnický byznys pak podle něho označila část členů širšího vedení KSČM náklady na testování. Jak řekl, kritizovali i žádost vlády o projednání tak důležité záležitosti ve stavu legislativní nouze prakticky během tří dnů. Luzar očekává další debatu.

Rozpočet bude podle poslance Jiřího Dolejše, stínového ministra financí za KSČM, poznamenán daňovým balíčkem. »Vládě budou vysychat peníze, tudíž si bude muset zvýšit deficit a vládní dluh. Na druhou stranu někdo za ten daňový balíček může, někdo ho s vládou prohlasoval, čímž mám na mysli zejména ODS a také SPD. Když měly odvahu hlasovat pro daňový balíček, pochopitelně by měly mít odvahu hlasovat i pro úpravu státního rozpočtu, to je politická souvislost a to neodhadnu, jak to dopadne,« řekl Dolejš. Podle propočtů KSČM dávají jednotlivé položky v souhrnu zhruba 480 miliard korun.

Senátní verze daňového balíčku, jak ji schválili poslanci 22. prosince, znamená pro státní rozpočet výpadek příjmů 89,5 miliardy korun. Tehdy už schválený státní rozpočet s tím nepočítal.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhuje schválit rozpočtovou novelu ve stavu legislativní nouze. Sněmovna by o návrhu měla jednat zítra. Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být podle návrhu 1,39 bilionu korun a výdaje 1,89 bilionu korun. Příjmy by tak měly být proti schválenému rozpočtu nižší o 102,7 miliardy korun a výdaje vyšší o 77,3 miliardy korun.

»Novela reflektuje aktuální vývoj boje s pandemií, úpravy ve vládních programech přímé pomoci, snížení daňového zatížení zaměstnanců o čtvrtinu a aktuální výzvy související se zatížením zdravotního systému, masivní vakcinací a testováním obyvatelstva,« oznámilo ministerstvo financí.

Můžeme si to dovolit?

Ministryně Schillerová prohlásila, že Česko patří mezi země s nejnižším zadlužením a nejlepšími ratingy. »Je naší povinností využít tohoto skvělého postavení a pokračovat v masivní podpoře ekonomiky. Ať už snižováním daní, nebo prostřednictvím programů přímé pomoci, kde jen v únoru a březnu vyplatíme 40 miliard korun,« uvedla.

Ve výdajích novela podle ministerstva financí počítá s 37 miliardami korun na podporu podnikání v podobě nového programu na podporu podnikatelů spočívajícího v platbách za zaměstnance, programu Antivirus, programu pomoci podnikatelům v gastronomii, programu na podporu lyžařských středisek a veletrhů. Novela dále počítá s uvolněním 12,2 miliardy korun na odměny zdravotníkům za nasazení při druhé vlně pandemie, pokrytím nákladů na testování přítomnosti viru ve školách za 3,8 miliardy korun nebo sedmi miliardami korun na nákup vakcín. Zároveň novela o 2,7 miliardy zvyšuje výdaje určené na přídavky na děti a o 1,7 miliardy korun půjde více na aktivní politiku zaměstnanosti.

(ng)