Plošné restrikce, nebo rozvolňování?

Spolu s únavou z dlouhodobých plošných restrikcí, z nemožnosti žít běžným společenským, kulturním, sportovním, pracovním a školním životem roste nechuť dodržovat i ta nejzákladnější protiepidemická opatření, tedy nosit roušky, respirátory, dodržovat rozestupy, mýt si ruce a požívat dezinfekci. Máme pocit, že restrikce nefungují, narůstá počet nakažených, zemřelých a hrozivě se naplňují lůžka intenzivní péče v nemocnicích. Voláme po rozvolnění, po postupném návratu dětí a studentů do škol, otevření obchodů, služeb a sportovních a kulturních zařízení.

Kvůli nedostatku vakcíny se očkuje pomaleji, než bychom potřebovali. Zatím nejsou proočkovány ani prioritní skupiny, tedy zdravotníci a lidé nad 80 let, a už je nezbytné proočkovat také učitele. Bez toho, dostatku ochranných prostředků a jednoduchých testů, nelze děti do škol od 1. března vrátit.

Ministr zdravotnictví na jedné straně tvrdí, že dosavadní omezení nejsou dodržována, a na straně druhé nepředložil žádný další plán, kromě toho, že budeme apelovat na jejich dodržování. A to v situaci, kdy čelíme čím dál většímu přetížení nemocnic. Zvlášť v Královéhradeckém a Karlovarském kraji již nejsou volná lůžka intenzivní péče a pacienti musí být převáženi i do vzdálených regionů. Statistika ukazuje, že se v západní polovině České republiky situace zhoršuje a ve východních regionech se dočasné zlepšování zpomaluje. Nemáme k dispozici v podstatě žádná data, která by nás opravňovala opatření rozvolňovat. Pan Blatný hovoří o možném uzavírání dalších okresů, ale neslyšeli jsme, jaké okolnosti či parametry budou pro takovéto kroky rozhodující.

Je jasné, že největším současným problémem je přetížení nemocnic. Vzhledem k dlouhotrvajícímu nedostatku zdravotnického personálu a při současném nárůstu potřeby intenzivní péče reálně hrozí katastrofický scénář. Jaké kroky chystá ministerstvo zdravotnictví spolu s hejtmany, aby nedošlo k zahlcení zdravotnického systému, nevíme. Z tiskové konference pouze vyplynulo, že budou případně aktivovány záložní nemocnice, vytvářena pracoviště s pomocí Červeného kříže a uvažuje se opět o pracovní povinnosti studentů zdravotnických škol. Na stránkách MZ jsou připraveny i návody pro zdravotníky, podle kterých mají postupovat při rozhodování o tom, jaká péče a komu bude poskytována. Přitom se již dnes dlouhodobě neposkytuje elektivní, tedy tzv. zbytná péče a reálně pacientům hrozí obrovské problémy kvůli zanedbávání svého zdravotního stavu.

Vláda udělala kolem koronavirové pandemie mnoho i zásadních chyb, výraznou měrou přispěla svým arogantním, chaotickým a neprofesionálním přístupem k tomu, že lidé podléhají dezinformacím a konspirativním teoriím. Nezajímá je, že k většině restriktivních a omezujících opatření museli přistoupit i v ostatních státech. Řada z těch, kteří přišli o svoje živobytí nebo nadřazují svoji svobodu a práva nad vše ostatní, již nechce vnímat hrozící kolaps zdravotnictví, vyčerpané lékaře a sestry, těžké průběhy onemocnění COVID-19 i desítky tisíc zbytečně zemřelých.

Nezbývá než přestat sledovat své osobní a politické zájmy. Znovu získat důvěru. Připravit a shodnout se na zásadních opatřeních a jasných - argumenty podložených - pravidlech. To je jedna z mála cest, jak se společně postupně vracet k životu před pandemií.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM