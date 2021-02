Právní stát, nebo stát právníků?

Je ještě demokratickou zemí ta, kde tým vybraných právníků - bez ohledu, jak se navenek nazývá, rozhoduje o budoucnosti všech ostatních? Přitom sám při rozhodování většinou není jednotný a zvítězí názor, pro který zvedne ruku třeba jen jeden z nich navíc?

Právo je ohebné. Nechá se vykládat různě. Proto mohou obhájci zpochybňovat to, co vyřkne vyšetřovatel, či dokonce státní zástupce. Když pak vznikne tým, který je nad ostatními týmy, měl by se národ začít bránit. Ale jak? Jak vůbec v této souvislosti definovat národ? A zmůže tento národ něco, i když by tvořil naprostou většinu lidí v daných hranicích, proti diktátu pomazaných právníků, kteří se rozhodli ovlivňovat politické dění, a není proti jejich rozhodnutí odvolání, může se nějak bránit?

Přitom jde často o politická rozhodnutí. Připomínám například to, které v době Paroubkovy vlády ovlivnilo uskutečnění voleb, v poslední době třeba pak zrušení volebního přepočtu krátce před volbami. V uvedených případech rozhodla vždy prostá většina z »patnácti rozhněvaných mužů« (pochopitelně i ženy v týmu jsou zastoupeny). Šlo beze sporu o politická rozhodnutí, která měla někoho zvýhodnit oproti jinému.

Dnes se svým návrhem k tomuto týmu obrací předseda Senátu, který také hraje svou politickou hru, i když zabalenou do slov »demokracie a svoboda«. Bez frází se totiž tento pán nikdy neobešel. Tentokrát mu jde o zrušení nouzového stavu. A tým nadsoudců mu má dát za pravdu. Tak svým rozhodnutím, které stojí výš než vůle volených hejtmanů, než dvě stě členů Poslanecké sněmovny, by mu umožnil získat vrch a politické body u těch, kterým nejde o zdraví ostatních, o solidaritu mezi generacemi, ale o vlastní prospěch. Pouze výkladem paragrafů lze tedy jednoduše obrátit běh dění, zvláště pak, když nikdo z onoho právního týmu odpovědnost neponese a přitom rozhoduje o budoucnosti. A tak se krok za krokem dostáváme z právního státu do státu právníků, kteří přebírají nad ním svou moc, a nikdo je nemůže odvolat, nikdo není nad nimi. Říká se tomu ještě demokracie?

A ještě poznámku… Lidové mínění říká: Když se sejdou dva právníci, vznikne třetí právní názor. Myslíte, že to nemá souvislost s tím, co jsem napsal?

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)