Evropa pro takovouto politiku je příliš křehká

Je to všechno taková špinavá hra. Skutečně na ostří nože. Primitiv Navalnyj se může stát počátkem tvrdé vlny »studené války«. Jak Evropská unie se Spojenými státy, tak do jisté míry i Rusko, ztratily nervy a sahají k opatřením nehodným pro jednoho šaška. Německo v obavě, že nebude plyn z Nord Streamu, zatím brzdí horké hlavy. Zmíněný plynovod je totiž velký problém. Nebude-li, pak SRN se může dostat do energetických potíží. Udělalo totiž bezprecedentní krok. Zlikvidovalo jaderné elektrárny a krok za krokem ruší ty tepelné. Fotovoltaiky a větrníky těžko mohou nahradit úbytek energie, hydroelektrárny není kde postavit a tak se energie kupuje v zahraničí u francouzských sousedů, kteří ji ovšem vyrábějí v jaderných elektrárnách u nás, kde i tepelné jsou v chodu, či třeba v Polsku, kde naplno jedou právě ty na uhlí.

Jak z toho ven? Jak se postavit za Navalného a neublížit přitom vztahům s Ruskem? Když zároveň co největší omezení styků právě s Ruskou federací by chtěly Spojené státy? Mají své politické a ekonomické zájmy. Pokud jde o obchodní, pak v poslední době svůj břidlicový plyn, sice dražší, složitěji dopravovaný, než je ten »čistý« ruský, ale je ho relativní dostatek a odbyt v zahraničí zatím nulový. Proto už zcela otevřená hrozba sankcemi pro ty, kteří plyn z dohotovovaného Nord Streamu případně budou odebírat. Tady hledejme i důvody, proč před několika dny byla Němci vyslovena nabídka, přesto, že budou brát palivo z Ruska, že koupí od Spojených států také určité množství jejich břidlicového plynu.

Chápu dilema Němců. Nebude-li ruský plyn a nahradí-li ho břidlicový americký, dojde ke zdražení energie a to může znamenat nemalé volební problémy pro Křesťansko-demokratickou stranu. Už zřejmě bez Merkelové. A bůhví, zda nový kancléř dokáže tak skvěle »proplouvat mezi krami«.

Ani pro nás, nehledě na problém zvaný energie, nová »studená válka« není dobrá. Jsme dnes sice na straně většiny, ale to ještě neznamená, že na straně vítězů. A ani to, že ona většina má pravdu. Příští dny rozhodnou. Zvítězí-li na obou stranách rozum, anebo vzájemná animozita.

Kvůli »pionu Navalnému«, jenž nemá v Rusku naději na úspěch, ale který se může stát »novými Gliwicemi na šachovnici dějin«, nestojí za to svět hnát do jakýchkoli, byť »studených« či »polohorkých« válek. Není to v zájmu většiny obyvatel světa. Uvědomí si to představitelé jak Evropské unie se Spojenými státy, tak Ruska, které v těchto dnech pohrozilo (?) přerušením styků s EU? Evropa totiž pro takovouto politiku je příliš křehká.

Jaroslav KOJZAR