Ilustrační FOTO - Pixabay

Blatný varuje

Během dvou nebo tří týdnů může podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) být situace v celé zemi stejně vážná jako v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov, které vláda uzavřela kvůli rychlejšímu šíření nákazy novým typem koronaviru.

Blatný uvedl, že není možné vyloučit při zhoršení ani uzavření dalších regionů. Uvažovalo se už podle něj například o některých regionech Plzeňského kraje. Zopakoval, že plošná opatření nefungují, když nejsou individuálně dodržována. »Řešením je uvědomělý přístup každého z nás místo dalších restrikcí,« řekl ministr.

V nemocnicích je 6171 lidí s nákazou, více jich bylo jen 3. listopadu. Zdravotníci ale upozorňují na to, že lidé jsou v těchto statistikách evidováni jen 20 dní po pozitivním testu, až třetina ale zůstává v nemocnicích i déle. Kapacity nemocniční péče jsou podle Blatného na hraně, fungují jen díky převozům pacientům mezi kraji, které organizuje národní dispečink intenzivní péče. V Karlovarském kraji je podle něj situace lepší, než byla předtím, zhoršila se ale v Plzeňském kraji. Podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého, který má koordinaci kapacit nemocnic na starosti, bude zahraniční pomoc aktivována až v případě naplnění 90 procent celkových kapacit v ČR. »Má spíš symbolický význam,« řekl ministr.

Při dalším zhoršování situace ministerstvo zvažuje zapojení specializovaných nemocnic, které se dosud na léčbě pacientů s koronavirem nepodílely. Další možností je obnovení pracovní povinnosti mediků a případně i zdravotníků z ambulantního sektoru. Připravuje se také zřizování takzvaných pracovišť neodkladné pomoci, která se využívají při hromadných neštěstích.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Připravuje se i postup pro vyčerpání kapacit. »Každá vyspělá země má nachystaný systém na dobu, kdy dojde kapacita péče. Rozhodnutí se musí dělat na základě zákonného rámce, pravidel medicíny a lékařské etiky,« dodal Černý.

V nejpostiženějších regionech se nakažlivější britská mutace koronaviru vyskytuje ve zhruba 80 procentech pozitivních vzorků, uvedl Blatný. Celostátně ji odborníci evidují asi ve 40 procentech. Více se mutace šíří v Čechách než na Moravě a ve Slezsku.

Nejvíce informací má ministerstvo z PCR testů, které jsou schopny při analýze s asi 80procentní pravděpodobností odlišit jednotlivé mutace koronaviru. Tuto metodu používá velká část laboratoří v celé ČR, denně tedy jde o tisíce až desetitisíce výsledků. Potvrdit mutaci umí také takzvaná sekvenace, což je podrobná genetická analýza viru. Tuto metodu dělá Národní referenční laboratoř pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu a několik akademických laboratoří, které mohou týdně analyzovat asi 200 vzorků.

Právě kvůli britské mutaci se nyní nákaza koronavirem v ČR více šíří, i když platí stejná restriktivní opatření.

Další dosud neotevřené obchody by se podle ministra dopravy a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) měly otevřít od pondělí 22. února. Zítra bude o návrhu na mimořádném jednání rozhodovat vláda. Pro jejich provoz budou nastavena přísná pravidla, například respirátory pro personál. To však nebude platit pro uzavřené okresy, zdůraznil Blatný. Stejně tak se tam 1. března nevrátí další žáci do škol.

(ste)