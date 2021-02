Ilustrační FOTO - Pixabay

Kompenzační bonus pro podnikatele má podporu výboru

Sněmovní rozpočtový výbor doporučil Sněmovně schválit návrh nového zákona o kompenzačním bonusu. Jde o příspěvek podnikatelům poškozeným dopady pandemie. Sněmovna by měla návrh projednávat ve stavu legislativní nouze ve čtvrtek.

Příspěvek již nově nebude navázán na nouzový stav a podpora bude zaměřena na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent.

Zákon zvyšuje denní příspěvek podnikatelům a společníkům malých firem z 500 na 1000 korun, pracovníkům na dohodu zůstane příspěvek 500 korun denně. Zákon by měl platit zpětně od 1. února.

Návrh zavádí dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Vláda současně zákonem získá mandát zavést další bonusová období odpovídající vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021.

U nynějšího příspěvku je šest bonusových období v zásadě odpovídajících prodlužování nouzového stavu. Částečný překryv nového a starého bonusu zákon řeší formou přechodného ustanovení cestou započtení. Příjem u podnikatelů bude posuzován za dané bonusové období odpovídající kalendářnímu měsíci, a to oproti srovnávacímu období z doby před vypuknutím pandemie. Srovnávacím obdobím budou vždy dané tři kalendářní měsíce před bonusovým obdobím, a to v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019. Pro začínající a sezonní podnikatele zůstane zachována možnost využití stávajícího srovnávacího období, tedy měsíční průměr od 1. června do 30. září 2020.

(jad)