Ženy v kondici v každém věku

Mnoho žen s přibývajícím věkem ztrácí trpělivost s hlídáním si váhy, když k tomu počítáme hormonální výkyvy po porodu či během menopauzy, u mnohých pak vznikají dlouhodobé problémy vyvolané nedobrým životním stylem. Přitom udržet se v kondici není tak složité, stačí dodržovat jednoduchý plán zdravého životního stylu, který je vhodný pro ženy v každém věku.

Délka života žen se prodlužuje, nejdelší je u žen na Vysočině a v Praze – 82,95 let. To vybízí k nastavení životního stylu tak, aby ženy mohly prožít tyto roky v co nejlepší kondici a přiměřeném zdraví. Kvalitu života, tedy kladné vnímání vlastní existence, lze kromě pozitivního myšlení nebo psychické pohody významně ovlivnit celkem snadnými změnami životního stylu v čele s úpravou jídelníčku a pitného režimu.

»Ženy jsou daleko více než muži náchylné k aplikaci ‚osvědčených‘ rad sdílených na sítích nebo čerpaných ze ‚zaručených‘ internetových zdrojů. Důsledkem je sice v dobré víře, ale bizarně poskládaný jídelníček, případně celý životní styl. Některé pak kvůli minoritnímu využívání relevantních informačních zdrojů a absenci racionálního hodnocení potravin tápou ve vhodnějších variantách oblíbených potravin či pokrmů a raději nejedí, nebo jedí ve stresu z toho, že hřeší,« vysvětluje spolupracovnice AquaLife Institutu v oblasti nutriční terapie PhDr. Tamara Starnovská.

Pět velkých omylů žen ve stravování

Jaké jsou nejčastější mýty, kterých se mnohé ženy drží, a které ve výsledku nadělají více škody než užitku?

Odmítání brambor a preference kuskusu, protože brambory jsou zdrojem škrobu – kuskus je také zdrojem škrobu, ale brambory jsou nutričně bohatší a mají nižší energetický obsah. Podobný omyl se škrobem v hlavní roli se týká tzv. nízkotučných mléčných výrobků, které často obsahují jako náhradu tuku vysoké množství škrobu.

Preference rostlinných nápojů (nesprávně mlék) před mlékem skotu (krav, koz, ovcí) – výrobci sice obohacují rostlinné nápoje vápníkem obdobně k mléku, ale jeho využitelnost je významně nižší a nižší bývá i obsah bílkovin (navíc s odlišnou skladbou).

Chybná volba konzumovaných tekutin, například mylná domněnka, že minerálky se mohou pít jen občas – slabě a středně mineralizované vody jsou vhodné pro běžnou denní konzumaci, bez omezení, a to jako součást pravidelného pitného režimu.

Používání hnědého nebo třtinového cukru místo bílého – obsah sacharózy, tedy i energetická hodnota a zpracování v organismu jsou stejné. Zdravější nejsou ani rostlinné sirupy, většinou jde naopak o horší variantu, protože místo sacharózy obsahují jednoduché cukry (obvykle glukózu), takže se rychleji využijí a podpoří ukládání nadbytečné energie do tukové tkáně.

Výrazné omezení sacharidů ve stravě, protože jsou hlavním zdrojem energie – jejich významné snížení ale vede k únavě, snížené aktivitě a omezení potřebných pohybových aktivit.

Základem je hlídání si zdravé váhy

»Základem udržení zdraví je zachovat si přiměřenou a stálou tělesnou hmotnost, přičemž vodítkem může být index tělesné hmoty (body mass index, BMI) s optimální hodnotou 20–25 kg/m2. Udržením obvodu pasu pod 80 cm ženy dále získají významnou prevenční výhodu rozvoje aterosklerózy,« říká doc. MUDr. Pavel Těšínský, vedoucí lékař jednotky intenzivní péče interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Pro správný vývoj a prospívání jakéhokoliv živého organismu je zásadní podmínkou přiměřené využívání jeho funkcí, tedy dostatečné zatěžování. Ženy by proto měly zařadit do svého denního programu aspoň 30 minut fyzické aktivity – rychlou chůzi, volný běh a jakékoliv cvičení s tepovou frekvencí v aerobním pásmu. Druhou podmínkou pro zdravý život jsou vhodná strava a tekutiny.

A doktor Pavel Těšínský doporučuje: »správný pitný režim je zásadní podmínkou funkce tělesných orgánů, zejména ledvin. Vhodnou součástí každodenního pitného režimu jsou především přírodní minerální vody, které doplňují tělu důležité minerální látky (např. hořčík, vápník, draslík, fluor). Optimální příjem tekutin představuje aspoň 1,5 litru denně ve formě čisté vody, neslazených minerálních vod, slabého čaje nebo ředěných ovocných šťáv. Optimální příjem tekutin se však za různých podmínek může výrazně lišit. Pokud pijete alkoholické nápoje, je nebezpečné překračovat denní příjem alkoholu nad 20 gramů, což přibližně odpovídá 2 dcl vína, 0,5 l piva nebo 50 ml lihoviny.«

Zdravý a vyvážený jídelníček

Ženy by měly denně konzumovat mléko a mléčné výrobky, zejména zakysané. Mléko je vhodné vybírat aspoň polotučné, kvůli obsahu vitaminu D. Ryby by měly být součástí jídelníčku minimálně dvakrát týdně. Výrobky z obilovin (tmavý chléb a celozrnné pečivo, těstoviny), rýže, brambory nebo luštěniny se zařazují jako přílohy v malých porcích. Tuk má vysoký energetický obsah, proto pozor na jeho množství zejména ve skryté formě (tučné maso, uzeniny, jemné a trvanlivé pečivo, chipsy, čokoládové výrobky). Přednost mají tuky rostlinného původu před živočišnými (kromě kokosového oleje, jehož konzumace vhodná není). Nadměrný příjem cukru se zase skrývá hlavně ve slazených nápojích, sladkostech, kompotech a zmrzlině. Vyplatí se také omezit konzumaci potravin s vyšším obsahem soli (pečivo, chipsy, solené ořechy, uzeniny, výrazně slané sýry) a nepřisolovat hotové pokrmy.

»Během mládí a středního věku intenzivně, v období zakládání rodiny o něco méně, se žena orientuje na skladbu stravování spíše redukčního charakteru, která omezuje nebo vylučuje určité potraviny, v horším případě celé skupiny potravin. Přirozeným důsledkem jsou deficity vitaminů a minerálních látek, ale také poruchy příjmu stravy s následným poškozením zdraví. Stejně tak nebezpečná je aplikace moderních výživových trendů bez ohledu na reálné potřeby dané způsobem života a aktuálním zdravotním i fyziologickým stavem,« varuje Tamara Starnovská.

Přizpůsobte jídelníček věku

S přibývajícími roky je pak třeba zvýšit konzumaci potravin z živočišných zdrojů, protože živiny, vitaminy a minerální látky z nich ženský organizmus lépe využije. Energetická hodnota by se měla přizpůsobit pohybovým nárokům, ale i kompenzaci chronických onemocnění, která se v tomto věku už běžně vyskytují. Pozor také na stres – vede ke změně metabolických dějů, mění preference stravování (sladké), a to pak vede k ukládání tuku přednostně v oblasti pasu.

U seniorek se v oblasti výživy projevují tři nejčastější problémy – obezita s omezením fyzické aktivity, podvýživa se ztrátou aktivní svalové hmoty a poruchy vodního hospodářství. »Ve stáří mnohem snáze vznikají poruchy vodního hospodářství, přičemž komplikace dehydratace mohou být závažné. Přispívá k ní vžitý nedostatečný příjem tekutin, který může být důsledkem sníženého pocitu žízně, užíváním některých léků, ale také obavou z močové inkontinence. Příjem tekutin je nutné aktivně sledovat a pít po malých doušcích v průběhu celého dne. Ideální jsou minerální vody bez obsahu cukru, vyznačující se původní čistotou – do jejich přirozeného složení není nijak zasahováno, nesmí se používat chemické úpravy, nedezinfikují se,« uzavírá doc. Těšínský.

Obecné minimum pro ženy v dospělém věku

Při zdravém životním stylu by každá žena měla denně:

maso nebo rybu, 100–150 g syrové hmotnosti, střídat druhy

1 jogurt nebo jogurtový nápoj se živou kulturou

100 g tvrdého sýru (pro využití vápníku je důležitý i pohyb), od 50 let zvýšit na 150 g

300 g zeleniny

200 g ovoce

cca 2,5 l nealkoholických neslazených nápojů, zejména čisté vody, minerálních vod a čajů

30 g ořechů, střídat druhy

nejméně 30 minut pohybu na čerstvém vzduchu

1 porci vařených brambor

Nejen o víkendu:

alespoň 2 hodiny pohybu na vzduchu

Helena KOČOVÁ